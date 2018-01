E' partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo in Champions League. Archiviata la fase a gironi, è tempo di fare sul serio con il primo turno ad eliminazione diretta, ovvero gli ottavi di finale. Tra due settimane la massima competizione continentale riaprirà i battenti. Nel frattempo Mediaset, ovvero l'emittente che detiene i diritti della Champions (per l'ultima stagione poi dal 2018/2019 a trasmettere le partite delle coppe europee sarà Sky) ha comunicato quali partite degli ottavi saranno trasmesse in chiaro.

Quando iniziano gli ottavi di finale di Champions League, Juve e Roma in campo.

L'attesa dunque sta per finire. Gli ottavi di finale di Champions League inizieranno il 13 febbraio alle ore 20.45 con le due sfide Basilea-Manchester City e Juventus-Tottenham. I bianconeri di Allegri dunque saranno la prima delle due italiane rimaste in gioco a scendere in campo. Il giorno seguente, ovvero il 14 febbraio sarà il turno di Porto-Liverpool e Real Madrid-PSG. Dopo una pausa di una settimana, appuntamento con le altre 4 partite: il 20 toccherà a Bayern Monaco-Besiktas e Chelsea-Barcellona, mentre il giorno dopo toccherà all'altra italiana, la Roma in casa dello Shakhtar. Nella stessa serata anche Siviglia-Manchester United. Ritorno delle gare a marzo (6-7 e 13-14)

Quali partite degli ottavi di Champions saranno trasmesse in chiaro in tv.

Mediaset ha comunicato le gare degli ottavi di finale che saranno trasmesse in chiaro. Sarà possibile per tutti, e non solo per gli abbonati a Mediaset Premium, assistere su Canale 5 a Real Madrid-Paris Saint Germain, big match in programma il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio. Buone notizie anche per i tifosi giallorossi, con Shakhtar Donetsk-Roma, in programma il 21 febbraio alle 20.45, in chiaro.

Juventus-Tottenham in esclusiva per gli abbonati Premium.

Niente da fare invece per la Juventus. La sfida dei bianconeri di Allegri che giocheranno contro il Tottenham il 13 febbraio non sarà trasmessa in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Mediaset Premium Sport. Nessuna novità dunque, dopo che tutte le partite della fase a girone dei campioni d'Italia è stata visibile in chiaro anche per i non abbonati.

Il calendario degli ottavi di finale di Champions.

Juventus-Tottenham e Basilea-Manchester City (martedì 13 febbraio ore 20.45)

Porto-Liverpool e Real Madrid-PSG (mercoledì 14 febbraio ore 20.45),

Chelsea-Barcellona e Bayern-Besiktas ( martedì 20 febbraio ore 20.45)

Siviglia-Manchester United e Shakhtar-Roma (mercoledì 21 febbraio ore 20.45);

Liverpool-Porto e PSG-Real Madrid (martedì 6 marzo ore 20.45)

Tottenham-Juventus e Manchester City-Basilea (mercoledì 7 marzo ore 20.45)

Manchester United-Siviglia e Roma-Shakhtar (martedì 13 marzo ore 20.45)

Besiktas-Bayern e Barcellona-Chelsea (mercoledì 14 marzo ore 20.45)