Contro il Genoa ha collezionato la 18a presenza stagionale con la Juventus. Stephan Lichtsteiner risponde sempre presente garantendo una buona continuità di prestazioni sulla corsia difensiva destra dei bianconeri. Se il nazionale svizzero è certo di rientrare nella nuova lista Champions che Allegri dovrà presentare prima degli ottavi, è difficile dire quello che accadrà a giugno, quando il suo contratto andrà in scadenza e l'ipotesi di un addio ai bianconeri non è da escludere.

Lichtsteiner inserito nella lista Champions della Juventus.

Presentatosi ai microfoni dei cronisti nella mixed zone dello Juventus Stadium nel post partita del match contro il Genoa, Lichtsteiner si è dimostrato fiducioso sulla possibilità di tornare in Champions. Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la fase a gironi, con Allegri costretto poi a schierare Sturaro in corsia per l'infortunio di De Sciglio, Lichtsteiner dovrebbe tornare a disposizione per la fase ad eliminazione diretta che inizierà con la doppia sfida degli ottavi contro il Tottenham. Come evidenziato da Premium, il "pendolino" svizzero dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Howedes. Queste le parole di Lichtsteiner: "Rientri in lista Champions? Si, penso di sì"

Lichtsteiner e le ultime notizie di calciomercato sul suo futuro alla Juve.

Pochi dubbi sull'immediato, ma grande incertezza sul futuro. Lichtsteiner in scadenza di contratto a giugno 2018 potrebbe essere destinato all'addio, in caso di mancato rinnovo. Al momento l'ex Lazio rimanda ogni discorso più in là e per ora pensa solo a concludere la stagione nel migliore dei modi con la Juventus: "Cosa farò nella prossima stagione? Non lo so nemmeno io, sono concentrato sulla Juventus, su questi mesi qua fino a giugno, poi vedremo. Appena lo so lo dirò. Come si gioca con questa situazione di mercato? Normale, come al solito. Bisogna andare in campo, bisogna vincere, quindi alla fine non cambia niente".

La corsa scudetto con il Napoli.

In conclusione una battuta sulla vittoria sul Genoa e soprattutto sulla corsa scudetto con il Napoli, con lo svizzero che rispetta molto gli avversari: "Se pensavamo di fare così tanta fatica per batter il Genoa? Sì, sapevamo che era difficile, poi alla fine c'è mancata la brillantezza nelle gambe per l'ultimo passaggio, per fare il 2-0, perché alla fine non si sa mai. Sull'1-0 può sempre succedere qualcosa, un calcio d'angolo o un cross. Con il carico di lavoro che abbiamo fatto era anche normale. Abbiamo grandissimo rispetto per il Napoli che sta facendo molto bene e noi dobbiamo inseguirli e provare a fare il sorpasso".