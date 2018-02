Sarà un'estate molto amara per gli appassionati di calcio italiani. L‘Italia infatti assisterà da spettatrice ai Mondiali di Russia dopo il clamoroso flop contro la Svezia e la mancata qualificazione alla rassegna iridata. Come consolarsi? Con un'amichevole contro un'altra grande delusa del palcoscenico calcistico internazionale, l'Olanda. Lunedì 4 giugno infatti allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena il friendly match Italia-Olanda.

Italia, altra amichevole di lusso per consolarsi dopo il flop Mondiale.

Nuova amichevole prestigiosa dunque per la nostra rappresentativa che dovrà risorgere dalle ceneri della mancata qualificazione ai Mondiali. Dopo le sfide contro Argentina e Inghilterra in programma 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra e quella contro la Francia del 1° giugno a Nizza, l'Italia dovrà vedersela contro l'Olanda a Torino, allo Juventus Stadium. Gli oranje del neo ct Koeman sono l'altra big esclusa da Russia 2018 e affronteranno gli azzurri per la 21a volta. Il bilancio è favorevole agli azzurri, che hanno raccolto 9 successi, 8 pareggi e 3 sconfitte; anche l'ultima amichevole disputata lo scorso 28 marzo ad Amsterdam si e' chiusa con la vittoria dell'Italia per 2-1 grazie alle reti realizzate da Eder e Bonucci.

Amuleto Juventus Stadium per gli azzurri.

Finora lo Juventus Stadium si è rivelato un fattore decisivo per l'Italia. Nei 3 incontri giocati in quello che oggi è l'Allianz Stadium, l'Italia ha collezionato una vittoria, per 2-1 contro la Repubblica Ceca, e due pareggi con Inghilterra e Spagna. Sono 37 le gare complessivamente disputate a Torino dalla Nazionale (24 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Chi guiderà gli azzurri in panchina contro la Francia.

Contro Argentina e Inghilterra sulla panchina dell'Italia ci sarà Gigi Di Biagio, l'ex ct dell'Under 21 che avrà il compito di guidare anche la Nazionale maggiore fino a giugno. Cosa accadrà per le amichevoli con Francia e Olanda dei primi di giugno? Ci sarà ancora l'ex centrocampista di Roma e Inter alla guida degli azzurri? Sembra proprio di sì, soprattutto se la nostra squadra dovesse dare buone indicazioni nei turni precedenti. Nel frattempo prosegue il toto allenatori per il futuro. Con Ancelotti ormai fuori e Conte quasi (anche se tutto dipenderà dal possibile divorzio dal Chelsea). Occhi puntati su Mancini e Ranieri che nelle ultime settimane hanno visto aumentare le loro chance.