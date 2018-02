Gigi Di Biagio è stato dirottato al timone della Nazionale maggiore nelle vesti di traghettatore fino a giugno, quando verrà reso ufficiale il nome del prossimo commissario tecnico dell'Italia. Le consultazioni sono in atto e partite di pari passo al commissariamento della Federazione da parte del presidente del Coni, Malagò. Sono giorni intensi per il calcio tricolore che traccia l'assetto per il futuro, dalla questione dei diritti tv fino alla scelta del candidato ideale per guidare gli Azzurri. Mancini sembra il favorito mentre restano in piedi le candidature di Ranieri, Ancelotti e Conte. Si valuterà con attenzione nelle prossime settimane, per adesso serve che tutte le caselle del mosaico combacino: una di queste riguarda la selezione Under 21.

Sarà Alberico Evani a occuparsi degli ‘azzurrini' in occasione delle due gare amichevoli con Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. La Nazionale farà poi visita il 25 maggio al Portogallo e il 29 maggio alla Francia. Sono tre i precedenti dell’Under 21 a Perugia, dove ha raccolto due successi (2-0 alla Danimarca nel 1992 e 4-0 all’Ungheria nel 1996) e un pareggio (0-0 con la Svezia nel 1987), mentre sono due le sfide con la Serbia disputate a Novi Sad (sconfitta per 1-0 nel settembre 2003 e pareggio per 1-1 nel novembre 2015).

Evani, ex centrocampista del Milan, fa parte nei quadri tecnici della Figc dal 2010, ha ricoperto il ruolo di tecnico dell'Under 18, dell'Under 19 e dell'Under 20, con la quale ha conquistato il terzo posto al Mondiale 2017 in Corea del Sud, per poi entrare a far parte dello staff della Nazionale A. Una scelta a cascata e motivata dalla necessità di colmare la lacuna lasciata dall'incarico a interim conferito a Di Biagio per le amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra.