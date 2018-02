Chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale? Roberto Mancini è il candidato numero uno ma nulla è stato ancora deciso al momento. Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Claudio Ranieri sono i nomi elencati nel ventaglio di candidati che lo stesso commissario della Federcalcio – Fabbricini – ha esposto nel giorno del conferimento dell'incarico. Le consultazioni sono già iniziate, intanto c'è da assicurare una guida e una copertura a quel ruolo rimasto vacante dopo l'esonero di Ventura avvenuto in seguito alla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale di Russia 2018. La scelta – com'era nell'aria da qualche settimana e nella logica delle cose – è caduta su Luigi Di Biagio, attuale selezionatore dell'Under 21: sarà lui, quindi, a prendere le redini della Nazionale maggiore nei prossimi due impegni amichevoli in programma a marzo: il primo contro l'Argentina di Messi (23/3) si giocherà Manchester mentre il secondo con l'Inghilterra avrà luogo a Londra a distanza di pochi giorni (27/3).

A seguito dell’incontro svoltosi oggi nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma – si legge nel comunicato della Federcalcio – alla presenza del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini e del suo vice Alessandro Costacurta, è stato deciso di affidare a Luigi Di Biagio l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale in vista dei due impegni internazionali del prossimo mese di marzo, in programma il 23 contro l’Argentina a Manchester e il 27 con l’Inghilterra a Londra.

Nei giorni scorsi Alessandro Costacurta, oggi neo vice-commissario in Figc, ha indicato anche un termine temporale entro il quale verrà nominato il nuovo commissario tecnico: entro il mese di giugno, quando tutte le questioni sul tavolo (a cominciare dalla valutazione sui contratti in essere che vincolano attualmente alcuni tecnici) verranno esaminate. Non è escluso che lo stesso Di Biagio possa essere promosso sul campo.