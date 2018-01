Il momento del calcio italiano è molto delicato ma, dopo la mancata elezione del Presidente della Federcalcio e il prossimo commissariamento, bisogna trovare una via d'uscita da questa situazione perché sono tanti gli impegni tanti e parecchio incombenti. La Nazionale Italiana non ha un selezionatore dopo la mancata qualificazione per la fase finale del Mondiale 2018 ma gli impegni per gli azzurri, nonostante l'assenza dalla rassegna continentale, sono imminenti: in primavera la rappresentativa che in questo momento è nelle mani di Gigi Di Biagio, commissario tecnico ad interim, sarà impegnata in due amichevoli ricche di fascino e storia contro Argentina e Inghilterra.

L'Italia sfida l'Argentina e l'Inghilterra: amichevoli di lusso.

Nella prima delle due sfide amichevoli l'Italia affronterà l'Argentina per un match che vedrà in campo ben sei titoli Mondiali: la gara si disputerà venerdì 23 marzo alle ore 19.45 locali (le 20.45 italiane) all'Etihad Stadium di Manchester e sarà il primo incontro ufficiale del 2018 per gli azzurri oltre che la prima apparizione dopo la disfatta contro la Svezia dello scorso novembre. La Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia nell'impianto che ospita le gare casalinghe del Manchester City e non gioca una gara nella regione del North West England dal 19 giugno 1996, quando all'Old Trafford venne bloccata sullo 0-0 dalla Germania in un incontro che costò agli azzurri l'eliminazione dal Campionato Europeo.

Quattro giorni dopo, martedì 27 marzo alle ore 20:00 locali (le 21:00 italiane), gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Wembley di Londra per sfidare l'Inghilterra. Nella "cattedrale del calcio" la squadra azzurra è stata protagonista di due vittorie epiche: la prima, che risale al 1973, con goal di Fabio Capello nei minuti finali e la seconda, che fa riferimento alle qualificazioni ai Mondiali del 1998, che vide l'Italia battere i britannici con una rete di Gianfranco Zola.

I precedenti con l'Argentina.

Sarà il quindicesimo confronto tra le due nazionali, con un bilancio di 6 vittorie per l'Italia, 5 pareggi e 3 sconfitte, compresa quella nell'ultima amichevole organizzata in onore di Papa Francesco il 14 agosto 2013 allo Stadio Olimpico di Roma: 2-1 il risultato in favore dell'Albiceleste, con i goal messi a segno da Gonzalo Higuain, Ever Banega e Lorenzo Insigne per gli azzurri.

I precedenti con l'Inghilterra.

Quello di Wembley sarà il ventisettesimo incrocio tra la squadra italiana e quella britannica. Il bilancio sulle 26 gare giocate è di 10 vittorie azzurre, 8 pareggi e 8 sconfitte. L'ultima sfida è datata 31 marzo 2015: all'Allianz Stadium la rappresentativa guidata da Antonio Conte impatta per 1-1 contro quella inglese di Roy Hodgson. In rete Graziano Pellé e Peter Townsend.