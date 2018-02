Tempo di ripartire per le due grandi d'Europa escluse dal Mondiale. Se l'Italia ha deciso di affidarsi a Gigi Di Biagio nelle vesti di traghettatore per le prossime amichevoli di lusso della Nazionale, anche l'Olanda ha scelto il suo nuovo commissario tecnico. Si tratta della grande gloria del calcio oranje Ronald Koeman che, al contrario del suo collega italiano che a giugno potrebbe lasciare il posto a uno tra Mancini, Conte, Ranieri o Ancelotti, ha firmato un lungo contratto fino al 2022.

Ronald Koeman nuovo commissario tecnico dell'Olanda.

La notizia circolava già da diversi giorni, ma adesso è ufficiale. Ronald Koeman è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese. E' stata la stessa federcalcio oranje a formalizzare il tutto svelando che l'ex calciatore ha firmato un contratto con l'Olanda fino al 2022 ovvero al prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar e a cui De Vrij e compagni sperano di partecipare dopo il flop clamoroso legato alla mancata partecipazione a Russia 2018.

Koeman, uomo della rinascita dopo il flop Mondiale.

Il primo compito di Koeman sarà quello di riportare entusiasmo in un ambiente assai depresso dopo gli ultimi risultati negativi e soprattutto trovare la quadratura di un gruppo che sotto le precedenti gestioni di Blind e Advocaat si è dimostrato tutt'altro che competitivo. Ripartire dai giovani, con quella decisione e quel piglio che ha contraddistinto la carriera del Koeman calciatore e allenatore.

L'esperienza internazionale di Koeman al servizio dell'Olanda.

E il mister dal canto suo ha una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la conclusione tutt'altro che positiva della sua esperienza all'Everton pochi mesi fa. Per lui si tratta della prima esperienza da commissario tecnico, proprio lui che nella sua lunghissima trafila nel mondo del calcio ha avuto modo di collezionare importanti esperienze internazionali come quelle al Barcellona, oltre all'Ajax, Psv e Feyenoord, al Benfica, al Southampton e appunto all'Everton