Archiviata la sconfitta di campionato e il pareggio senza reti dell'andata, la Lazio affronta per la terza volta (nel giro di poche settimane) il ritrovato Milan di Rino Gattuso. Questa volta c'è in palio la finale di Coppa Italia: partita che biancocelesti e rossoneri hanno già giocato nelle ultime due edizioni, rimediando entrambe due sconfitte con la Juventus di Massimiliano Allegri: altra semifinalista, insieme all'Atalanta di Giampiero Gasperini.

L'ottimo momento di forma di Bonucci e compagni, freschi di vittoria con la Roma proprio all'Olimpico, ha un po' riequilibrato le percentuali di vittoria: inevitabilmente a favore della truppa di Simone Inzaghi, visto il risultato dell'andata (0 a 0) e la spinta dei 35mila spettatori attesi nell'impianto romano per il calcio d'inizio fissato alle 20.45. Per chi non potrà recarsi allo stadio, la partita sarà invece visibile su RAI 1 e in streaming attraverso il servizio RaiPlay.

Come arriva la Lazio.

Nel momento cruciale della stagione, Simone Inzaghi non vuol rinunciare alla qualità della sua formazione tipo. Rispetto alla gara di Reggio Emilia, il tecnico ha provato nell'ultima seduta tattica, che si è svolta a Formello, una formazione con Caceres, De Vrij, Parolo, Lulic e Luis Alberto: giocatori che contro il Sassuolo non avevano giocato dal primo minuto. Il mister biancoceleste tornerà inoltre all'attacco titolare. Immobile sarà la punta centrale con Milinkovic-Savic a supporto e pronto a far danni nella difesa rossonera con i suoi inserimenti. Presente contro il Sassuolo, Felipe Anderson dovrà invece accomodarsi in panchina insieme a Nani: entrambi pronti per un eventuale ingresso a gara in corso.

Come arriva il Milan.

Rimasto nella Capitale dopo la sfida con la Roma, il Milan di Rino Gattuso è atteso dall'ennesima super sfida contro una big del nostro calcio. A pochi giorni dal derby con l'Inter e dalla prima partita europea contro l'Arsenal di Arsene Wenger, l'allenatore rossonero pare orientato a scegliere una formazione molti simile a quella già vista domenica sera. Gli unici due dubbi della vigilia riguardano la difesa e l'attacco, dove Abate e Kalinic potrebbero prendere il posto di Calabria e Cutrone: i due protagonisti della vittoria con l'undici di Di Francesco. Difficile, infine, ipotizzare un cambio anche a centrocampo dove Montolivo e Locatelli rimangono due valide alternative nell'arco dei novanta minuti.

Le probabili formazioni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All.: Gattuso.