Tutti vogliono Milinkovic-Savic, ma solo in pochi possono permetterselo. Il gioiello della Lazio, dopo l'ennesima grande partita impreziosita dalla doppietta con il Sassuolo, è nuovamente al centro di una grande asta di mercato che, secondo indiscrezioni, comprenderebbe quattro dei maggiori club europei: Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid e Manchester United.

Il nome del serbo, che proprio in queste ore ha spento le 23 candeline, è dunque in cima alla lista dei desideri delle super potenze continentali, e anche in quello della Juventus di Massimiliano Allegri: suo estimatore da molto tempo. Arrivato a Roma nell'estate 2015, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, il talento della nazionale serba è ora super valutato da Claudio Lotito: disposto a sedersi al tavolo delle trattative per non meno di 150 milioni di euro.

Il Psg all'attacco con un'offerta "monstre"

Dopo aver rifiutato l'offerta della Juventus (70 milioni) e aver cancellato la clausola col Genk (che prevedeva un 50% alla società belga in caso di rivendita del giocatore), il presidente biancoceleste è quindi atteso da un'estate particolarmente calda. Secondo l'indiscrezione rilanciata da Sky nelle scorse ore, proprio il Paris Saint-Germain sarebbe disposto ad offrire alla Lazio 170 milioni di euro: cifra che potrebbe anche salire a 180+20 di bonus.

Un'offerta pazzesca che, in caso di conclusione dell'affare, farebbe di Milinkovic-Savic uno dei calciatori più pagati al mondo dietro soltanto a Neymar e poco sopra a Kylian Mbappé. Nonostante le follie del club parigino, anche il Real Madrid mantiene intatte le sue chance di arrivare al serbo. Nato in Spagna e figlio d'arte (il padre ha giocato nella Liga), il "sergente" laziale è infatti tignosissimo dei "Blancos" e in più di un'occasione ha dichiarato la sua voglia di calcare il manto erboso del Bernabeu.