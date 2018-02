"Sì, questo Milan può andare in Champions". Parola di un ‘vecchio' cuore rossonero, un ex calciatore che ricorda i tempi della sua avventura a San Siro, alla corte del ‘diavolo'. E' Andriy Shevchenko, tifoso d'eccezione del club e soprattutto di Rino Gattuso, ieri compagno di squadra e oggi allenatore che ha raccolto il testimone da Montella e adesso tenta la missione impossibile. Quale? Agganciare il podio (basta la quarta piazza, quella che porta almeno ai playoff) per la Coppa. Sarebbe un po' come vincere lo scudetto per ‘ringhio' che ha preso al rosa nel momento peggiore della stagione, l'ha caricata sulle spalle e poi portata fuori dalla secche di un campionato fino allora tanto deludente quanto desolato e anonimo. Otto punti, tale è il distacco necessario colmare per scalzare l'Inter: prima, però, servirà disarcionarle nel derby che farà da spartiacque. Chi lo vince ha il vento in poppa, chi lo perde aggiunge zavorra alle proprie ambizioni.

Rino sta facendo un grande lavoro, la squadra è cambiata tanto – ha ammesso Sheva da Montecarlo, in occasione dei Laureus Awards -. Si vede che il Milan è una squadra aggressiva, compatta, una squadra con grandi ambizioni in campo. Soprattutto nelle ultime partite la squadra sta dimostrando di voler raggiungere i grandi obiettivi che sono stati sempre quelli del Milan.

Ex bomber del Milan, oggi Shevchenko è commissario tecnico della nazionale ucraina: come ‘ringhio' ha accettato la sfida della panchina e si complimenta con l'ex compagno di squadra, spendendo parole d'elogio per il grande lavoro svolto nonostante le difficoltà.

Gattuso ha la mentalità vincente, ha una esperienza incredibile nel calcio, ha vinto tanti trofei nel Milan, è stato un giocatore molto importante, ha vinto il Mondiale con l'Italia. Poi conosce bene la mentalità del Milan, esattamente quello che lui ha portato, la giusta mentalità, e la squadra si è ripresa ed ha iniziato a giocare da Milan. Per questo credo che, continuando a vincere, la Champions sia possibile.

Giusto confermarlo alla guida del Milan anche nella prossima stagione? Il trend di rendimento e la crescita complessiva della squadra spingono verso questa decisione che verrà presa solo nelle prossime settimane. "Per me sta facendo un grande miracolo con il Milan", ha aggiunto Shevchenko prima di soffermare la propria attenzione su Cutrone, l'attaccante della Primavera esploso nonostante avesse davanti André Silva e Kalinic.