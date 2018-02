Dopo aver saltato l'impegno di campionato, Juventus e Atalanta sono pronte a scendere in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In attesa di conoscere la data del recupero del match rinviato, Allegri e Gasperini andranno dunque a caccia dell'ultimo atto della coppa nazionale, nella partita che si giocherà sul terreno dell'Allianz Stadium tornato finalmente agibile dopo l'abbondante nevicata delle scorse ore.

Per i bianconeri è l'occasione per centrare la quarta finale consecutiva, per i nerazzurri la chance di tornare a giocare per il trofeo dopo la sconfitta nella doppia finale con la Fiorentina di Batistuta nella stagione 1995/96. Il fischio d'inizio sarà alle 17.30 e si parte dall'1 a 0 conquistato dalla Juventus a Bergamo. Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e sarà visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Rai Play.

Come arriva la Juventus.

Massimiliano Allegri sarà ancora una volta senza Higuain. L'attaccante argentino non ha infatti ancora recuperato del tutto dal problema alla caviglia rimediato nel derby e starà nuovamente fuori. Complice il rinvio del match di Serie A, il tecnico livornese ha deciso di mandare in campo una formazione molto simile a quella che avrebbe schierato nel match di campionato con gli orobici. Buffon tornerà tra i pali, mentre in difesa Rugani affiancherà Chiellini. A centrocampo ci saranno Marchisio, Pjanic e Matuidi, infine in attacco Douglas Costa e Alex Sandro affiancheranno Mandzukic. Difficile l'impiego dal primo minuto di Dybala: inizialmente in panchina e pronto ad entrare a gara in corso.

Come arriva l'Atalanta.

Spazzate via dalla neve le polemiche sull'ampio turnover che aveva scelto per la sfida di campionato, Giampiero Gasperini schiererà il suo undici migliore per cercare di centrare un risultato suggestivo e prestigioso. Il tecnico non avrà l'acciaccato Petagna e lo squalificato Toloi, che lascerà il posto all'argentino Palomino. Nel centrocampo a 4 i due esterni saranno Hateboer e Spinazzola, mentre davanti agiranno Gomez e Ilicic supportati da Cristante. L'alternativa offensiva per il tecnico della Dea è rappresentata da Cornelius che, almeno inizialmente, dovrebbe però sedersi in panchina.

Le probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.