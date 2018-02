La corsa scudetto so è fermata. La Juventus non è scesa in campo, il Napoli lo farà domani sera contro il Cagliari. Per questo weekend è tutto: la vetta della classifica resta invariata e in attesa dei risultati del campo. A Torino questo pomeriggio è stato impossibile giocare per le condizioni di un campo completamente innevato e così la sfida all'Atalanta di Gasperini è stata rinviata. A data da stabilirsi ma non prima della metà di marzo, si pensa.

Stop alla corsa scudetto.

La Juve non gioca, il Napoli in campo domani.

Il Napoli, dunque, dal dover giocare conoscendo già il risultato dei bianconeri passa ad avere una partita in più rispetto agli avversari. Psicologicamente ci potrebbe essere la tranquillità domani sera di giocare a Cagliari sapendo di restare in vetta anche in caso di una non vittoria. Perché l'onere della replica spetterà alla Juventus, con una partita in meno ma con l'obbligo di non sbagliarla.

I motivi del rinvio.

Intanto, però, si cerca di capire anche perché a Torino, in uno stadio avveniristico dove nulla è lasciato al caso, delle intemperie invernali – largamente previste – abbiano obbligato la Lega, in accordo con i i due club, a rinviare il match. Il manto erboso effettivamente era completamente innevato e malgrado in area di rigore e a centrocampo, così come lungo tutte le linee, la neve era stata spalata via, il resto appariva effettivamente impraticabile.

La colpa della tecnologia: la Goal Line.

‘Colpa' della tecnologia, hanno fatto sapere gli esperti delle televisioni. Infatti, da quando è entrata in vigore la Goal Line Technology, tutti i campi di gioco devono essere messi a disposizione dei tecnici almeno un paio d'ore prima dell'inizio della partita. Questo per permettere di posizionare tutti i sensori ed effettuare le prove del caso a fronte di una soglia di ‘errore zero' durante i 90 minuti di gioco.

Neve e ghiaccio, infortuni dietro l'angolo.

Ciò ha obbligato a ‘scoperchiare' anche il manto erboso dell'Allianz Stadium per l'intervento degli esperti della GLT. E ciò ha fatto sì che la nevicata riuscisse ad attecchire in maniera importante sul campo. Davanti ad un terreno reso viscido e duro per il ghiaccio e la neve, la Lega insieme ai due club ne hanno verificato le condizioni e deciso in condivisione di evitare possibili facili infortuni ai giocatori.

Il recupero: 14 marzo?

Adesso si cercherà la data utile per recuperare Juventus-Atalanta, match delicatissimo in chiave scudetto e non solo: se i bianconeri sono ad una incollatura dal Napoli, gli orobici stanno giocandosi la Zona Europa. Le probabili date portano la gara a metà marzo: il 14 sarebbe la prima giornata utile.