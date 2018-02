La partita tra la Juventus e l'Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. La neve che si è abbattuta nelle ultime ore in modo forte e incessante su Torino non permette alle squadre di Inzaghi e Gasperini di affrontarsi. Difficile ipotizzare una data per il recupero, ma per il momento si parla del 14 marzo. Juventus e Atalanta, neve permettendo, si ritroveranno tra tre giorni per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Juve-Atalanta potrebbe essere recuperata il 14 marzo.

Trovare una data non è difficilissimo. Perché l'Atalanta è fuori dall'Europa League. E così per non lasciare le due squadre con una partita in meno per tanto tempo l'incontro si potrebbe recuperare il prossimo 14 marzo. Cioè sette giorni dopo la gara di ritorno degli ottavi di Champions dei bianconeri con il Tottenham.

Titolarissimi in campo nel recupero.

Di sicuro saranno felici entrambi gli allenatori, perché sia Allegri che Gasperini avrebbero giocato con un po' di rincalzi. Lo sforzo fatto con il Borussia Dortmund in Europa League aveva portato il tecnico nerazzurro a scegliere il turnover. La formazione prevista era piena di rincalzi, sarebbe stati ben nove i titolari dell'Atalanta fuori. Avrà invece a disposizione sicuramente Higuain e anche il miglior Dybala il tecnico juventino tra qualche settimana.

Le tappe che hanno portato al rinvio.

Circa un'ora prima del match la neve ha iniziato a cadere in modo copioso. I giocatori delle due squadre hanno iniziato ad allenarsi, ma pian piano la neve è caduta sempre con maggior forza. L'arbitro Mariani e i dirigenti delle due squadre hanno iniziato a guardarsi più concretamente attorno e hanno iniziato a pensare al recupero. Il direttore di gara ha effettuato un primo giro del campo con i due capitani. Buffon chiaramente ha detto che da una porta all'altra non si vedeva. Dopo un quarto d'ora i dirigenti delle due squadre, i capitani e l'arbitro sono tornati in campo. La situazione non era cambiata e il rinvio è stato automatico.