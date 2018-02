La leggera distorsione alla caviglia sinistra lo sta ancora condizionando e rischia di fargli compagnia ancora per alcuni giorni. Gonzalo Higuain, che avrebbe saltato anche l'ultimo match di campionato (poi rinviato per la nevicata che ha colpito lo Stadium), non vede l'ora di tornare in campo ma difficilmente potrà farlo prima del prossimo weekend. L'ipotesi di una sua convocazione per la sfida di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta è infatti improbabile. Qualche chance in più di recupero, potrebbe invece averla per la trasferta contro la Lazio di sabato prossimo. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Premium Sport, i prossimi allenamenti del "Pipita" saranno dunque decisivi per capire le sue condizioni e per chiarire la sua eventuale presenza all'Olimpico, magari inizialmente dalla panchina.

La decisione di Allegri.

Già alle prese con le situazioni di De Sciglio (out per almeno 15-20 giorni), Cuadrado (che tornerà dopo la sosta) e Bernardeschi (per il quale servirà attendere tre settimane per gli effetti della terapia conservativa), Massimiliano Allegri sarà quindi costretto a fare a meno dell'argentino anche in Coppa Italia. Come ha comunicato ufficialmente la società campione d'Italia, nell'ultimo allenamento il gruppo ha lavorato quasi al completo con Gonzalo Higuain che ha lavorato a parte.

Nella conferenza stampa della vigilia, che si terrà nelle prossime ore, Allegri scioglierà probabilmente i dubbi e chiarirà quando il suo giocatore potrà essere convocato. Difficile ipotizzare un rientro lampo del nazionale argentino, se non ci saranno ampie garanzie sul suo stato fisico. La Juventus è entrata nel momento più delicato della sua stagione, e far giocare Higuain con il rischio di aggravare la situazione è l'ultima cosa che vorrebbe fare l'allenatore bianconero.