Uno dei temi principali della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, è stato l'infortunio che ha bloccato Federico Bernardeschi. L'attaccante della Juventus, proprio nel momento in cui stava ritagliandosi uno spazio importante, ha infatti accusato nel derby contro il Torino un trauma distorsivo, con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro.

"Tra 20 giorni il giocatore verrà rivalutato e se in quel momento lì la terapia conservativa ha dato effetti, bene – ha spiegato il mister, alla vigilia del match con l'Atalanta – Altrimenti decideranno se operarlo o no, questa purtroppo è la situazione di Federico". Il tecnico dei campioni d'Italia, ha poi elencato la situazione medica di tutti gli altri giocatori che nei giorni scorsi sono passati dall'infermeria.

Gli altri infortunati e la voglia di riscatto della Dea.

"Per Higuain dobbiamo valutare – ha continuato il tecnico della Juventus – Non si è mai allenato, ha fatto solo differenziato ed è difficile che domani sia della partita. De Sciglio ha un problema con l'adduttore e verrà rivalutato la prossima settimana, mentre Cuadrado sta lavorando, ma credo che sia ancora lontano dal rientro. Barzagli, Matuidi, Mandzukic e Howedes sono a disposizione".

Dopo aver confermato il rientro tra i pali di Gigi Buffon, l'allenatore livornese si è concentrato sull'avversario di domani: "L'Atalanta è un'ottima squadra ed è una realtà del campionato italiano. Bisognerà affrontarla nel migliore dei modi, dando grande pressione e intensità alla partita. Loro avranno sicuramente subito voglia di rifarsi e poi mercoledì di conquistare la finale di Coppa Italia. Bisogna farle i complimenti per come ha affrontato l'Europa League. Dispiace che l'Atalanta e il Napoli siano uscite dall'Europa, perché le squadre italiane dovrebbero cercare di andare avanti il più possible, anche se è molto difficile".