Dalle parti della Milano rossonera, Dejan Savicevic ha conservato un posto speciale nel cuore di tutti i tifosi. Grande protagonista della storica Stella Rossa di fine anni '80 e successivamente del Milan di Fabio Capello (squadre con le quali ha vinto anche la Champions League), l'attuale presidente della Federcalcio montenegrina ha voluto dare la sua opinione sull'attuale andamento del nostro campionato e sulla lotta al vertice tra il Napoli e la Juventus.

"In Italia è difficile vincere in questo momento perché la Juventus è un passo avanti – ha spiegato il montenegrino, in un'intervento telefonico concesso a TeleRadioStereo – Ha comprato bene con Pjanic e Higuain e ha venduto bene ad esempio con Pogba. Per fare una squadra bisogna avere fortuna e fare un buon mercato e la Juve ha fatto molto bene queste cose negli ultimi anni".

L'analisi del genio.

"Tanti hanno lasciato l'Italia e per questo il campionato italiano non è più ai livelli di quando giocavo io – ha aggiunto – Adesso la Premier è il campionato migliore. Ma penso che anche sia in serie A che in serie B le cose debbano cambiare. Dovrebbero diminuire le squadre e questo permetterebbe di alzare la qualità. E penso anche che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali bisognerebbe cambiare qualcosa anche nella mentalità del calcio italiano, a partire dal settore giovanile".

Nella breve intervista rilasciata all'emittente romana, Dejan Savicevic ha parlato anche della Roma di Eusebio Di Francesco: appena rientrata nella Capitale, dopo la sconfitta di misura in Ucraina contro lo Shakhtar Donestk: "Credo che la società giallorossa avrebbe potuto fare qualcosa in più in questi ultimi anni, ma in Italia non è facile – ha concluso l'ex genio rossonero – Adesso è arrivato Monchi e ha subito azzeccato l'acquisto di Under che mi sembra una grande promessa. Sta giocando bene e ha fatto gol importanti in queste settimane".