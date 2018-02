La novità è che nella formazione titolare da schierare contro lo Shakhtar ci sarà spazio per Cengiz Ünder, il turco capace di conquistare fiducia e maglia da titolare grazie alle prestazioni delle ultime settimane. Quattro gol in 3 partite di Serie A (1 al Verona, 2 al Benevento compreso 1 assist, 1 all'Udinese) sono sufficienti perché Di Francesco lo riproponga anche nell'andata degli ottavi di finale di Champions che si giocherà mercoledì sera alle 20.45 (match trasmesso in diretta tv e in chiaro su Canale 5). E' solo il primo tempo di una sfida che ha un valore importante, oltre il dato sportivo: proseguire l'avventura in Coppa (e magari blindare anche il podio in campionato) equivale a mettere al sicuro incassi utili a evitare (troppe) cessioni a giugno.

Contro lo Shakhtar le chance di qualificazione sono 50 e 50 – ha ammesso Di Francesco nell'intervista a Uefa.com -. Ritengo quella ucraina un'ottima formazione, ha battuto anche il Napoli che domina in A con la Juventus. Noi non siamo da meno: ce la giocheremo alla pari. Detto questo, dobbiamo dare il massimo dal punto di vista della concentrazione e anche sul piano tecnico-tattico. L'attenzione potrebbe fare la differenza nell'arco delle due gare, dal momento che non ci sarà poi possibilità di rimediare a eventuali errori.

Le probabili formazioni di Shakhtar-Roma.

Di Francesco è orientato a confermare l'assetto tattico 4-2-3-1 che avrà qualche variante sulla fascia sinistra: Perotti, in gol contro l'Udinese dopo essere entrato nella ripresa, è favorito su El Shaarawy. A centrocampo De Rossi giocherà accanto a Strootman. In difesa torna Kolarov, dopo il turno di riposo contro i friulani. Stesso modulo per lo Shakhtar che però rischia di dover rinunciare a Bernard, non al meglio della condizione. Pronto uno tra Kovalenko e Dentinho. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Taison e Marlos.