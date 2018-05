Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui. Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell'Inter. Deve stare tranquillo, ha dimostrato quanto tiene alla nostra maglia. È un punto di riferimento e lo vogliamo con noi.

Così parlò Javier Zanetti sul futuro di Mauro Icardi, capitano dell'Inter e al centro di diversi rumors di mercato da alcuni giorni. Il vicepresidente nerazzurro, a margine della presentazione della partnership tra i nerazzurri e MasterCard, ha provato ad allontanare le voci che riguardano l'attaccante argentino, così come aveva fatto l'ad Antonello, e la possibile partenza verso la Juventus, scambio con Higuain più soldi, o verso Londra, sponda Chelsea. L'ex capitano della Beneamata si è soffermato sulla possibilità che Icardi diventi un punto di riferimento per la società di corso Vittorio Emanuele e ha parlato della probabilità di rinnovo del contratto:

Io mi auguro che ci sia questa possibilità, vuol dire che ci tiene a fare tutta la carriera con una maglia. Voi sapete cosa significa l’Inter per me. Io augurerei a chiunque di trovare quello che ho trovato io in questa famiglia. Mauro deve stare tranquillo: quando scende in campo ha dimostrato quanto ci tiene alla nostra maglia. Ora sarà in vacanza, purtroppo: Mauro avrei voluto vederlo in Russia, però questo fa parte del calcio. Ha fatto di tutto per esserci. Rinnovo? Bisogna parlarne con Piero Ausilio, la starà studiando: Mauro è un punto di riferimento importante e lo vogliamo con noi.

Inter, nuova partnership con Mastercard fino al 2020

A proposito di Mastercard, oggi FC Internazionale Milano e l'organizzazione finanziaria hanno presentato oggi la loro partnership per il biennio 2018/2020 dando vita insieme ad un nuovo progetto che consentirà ai due partner di andare oltre la comune passione per lo sport e di lavorare insieme su importanti progetti per sostenere innovazione e solidarietà, a partire dalla città di Milano e nel mondo.

Questo il commenti di Michele Centemero, Country Manager di Mastercard Italia, a margine dell'evento: “Siamo orgogliosi di giocare questa partita insieme a una grande squadra come l’Inter, per rendere le nostre città più all’avanguardia e a sostenere progetti di solidarietà sociale".