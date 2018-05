Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo.

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, non ha lasciato nulla al caso e ha risposto alle domande che sono state fatte in merito alle voci di un possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juventus o dell'interessamento da parte del Chelsea. A margine dell'evento "ReportCalcio 2018", il dirigente nerazzurro ha analizzato le dinamiche che riguadagno il club per il prossimo futuro, tra mercato e Fair Play Finanziario:

Si è appena concluso un campionato e immediatamente si inizia con il mercato, ponendo domande e questioni che possono in qualche modo creare turbolenza . Dobbiamo rimanere sereni, abbiamo i nostri piani, affronteremo una nuova finestra di mercato, ma prima siamo concentrati sulla chiusura dell'anno fiscale. Abbiamo dei paletti da rispettare. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno e poi al mercato della prossima stagione. È importante avere delle stelle? È importante avere una squadra competitiva, aiuta nei risultati. Ma tutto deve essere fatto in maniera accurata, la Uefa ha introdotto il nuovo Financial Fair Play 2.0, ci sono paletti da rispettare.

Su Lazio-Inter e la Champions: Obiettivo raggiunto

L'amministratore delegato nerazzurro ha parlato anche del raggiungimento del quarto posto, ottenuto dall'Inter in rimonta dell'ultima giornata con il rocambolesco e pazzo 3-2 all'Olimpico degli ultimi minuti: "Era il nostro obiettivo stagionale e l’abbiamo raggiunto. È importante da un punto di vista economico, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno seguito in maniera costante e decisiva".

Antonello: San Siro ha bisogno di essere rinnovato

Infine Antonello ha parlato della necessitò di lavorare per rinnovare e migliorare la situazione dello Stadio Giuseppe Meazza, in modo che possa essere sempre più accogliente per i tanti tifosi dell'Inter che lo riempiono in ogni occasione: "San Siro ha bisogno di essere rinnovato, il rinnovamento di questo stadio è fondamentale sia per la città che per le due squadre. La gente torna negli stadi se la violenza resta fuori, il nostro obiettivo è riportare allo stadio famiglie e bambini".