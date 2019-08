Dopo la sua prima intensa giornata milanese, nella quale ha dovuto sbrigare le formalità delle visite mediche e dei primi scatti fotografici, Romelu Lukaku è pronto per fare il suo ingresso alla Pinetina, conoscere i suoi nuovi compagni e stringere la mano ad Antonio Conte: colui che più di tutti lo ha voluto all'Inter. "Sono molto contento di essere qui, questo non è un club per tutti", ha fatto sapere il belga attraverso i social.

E' proprio dal profilo Instagram del club di Suning, è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando: Romelu Lukaku giocherà con la maglia numero 9: quella di Mauro Icardi. Per l'argentino si tratta dell'ennesimo smacco e di un nuovo invito a prendere velocemente la porta. Per il nuovo arrivato è invece un'investitura importante, e un segnale inequivocabile di quanto il club e l'allenatore contino sui suoi gol per riportare in alto la società nerazzurra.