Dopo la sconfitta con il Bologna, i fischi e le critiche hanno colpito Luciano Spalletti e i suoi giocatori. In vista della delicata trasferta di Parma, dove la squadra nerazzurra dovrà vedersela con la formazione di D'Aversa che ha appena fermato la Juventus, il tecnico nerazzurro potrà però contare sul rientro di un giocatore importante: Keita Balde. L'ex Lazio, fermato da una distrazione al bicipite femorale, si è infatti allenato con il gruppo e sarà disponibile per il match del Tardini.

Il recupero dall'infortunio alla coscia destra, che aveva tenuto fuori Keita Balde nelle ultime tre partite di campionato e in occasione della la sfida di Coppa Italia dell'Inter contro i suoi ex compagni, darà la possibilità al giocatore senegalese di candidarsi per un ruolo da protagonista nell'undici interista, dopo il gol decisivo che ha regalato la vittoria ai milanesi contro l'Empoli.

Il lavoro di Spalletti

Incassata la fiducia di Beppe Marotta, Luciano Spalletti ha lavorato duramente anche nelle scorse ore per ricostruire un gruppo apparso fragile psicologicamente. Il tecnico di Certaldo si è infatti fermato alla Pinetina fino al tardo pomeriggio, insieme a quei giocatori ancora a caccia della forma migliore. Tra questi anche Ivan Perisic, uscito mentalmente scarico dagli ultimi giorni di mercato che avrebbero potuto anche essere decisivi per il suo futuro.

In vista del doppio impegno di Europa League contro il Rapid Vienna valido per i sedicesimi di finale (andata in Austria il 14 febbraio, ritorno a San Siro il 21), il club nerazzurro ha inoltre consegnato all'Uefa la lista dei giocatori che faranno parte della spedizione europea. Nella lista Spalletti ha inserito il nuovo acquisto Cedric Soares, lasciando fuori Sime Vrsaljko (fermo per infortunio fino alla fine della stagione), Joao Mario, Gagliardini e Dalbert.