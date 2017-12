Le due sconfitte consecutive in campionato, hanno allontanato l'Inter dalla vetta della Serie A e lanciato segnali inquietanti in vista del derby di Coppa Italia. Alla vigilia della stracittadina, che regalerà l'accesso alla semifinale, Luciano Spalletti ha parlato di come i suoi ragazzi si stanno avvicinando alla gara con i cugini rossoneri: "Il derby non è una partita qualunque, è una sfida importantissima – ha spiegato il tecnico a Inter Tv – Questi novanta minuti danno l'accesso a una semifinale e bisognerà fare più di quello che si ha individualmente".

Dopo la seduta pomeridiana al Centro Sportivo Suning, Spalletti pare aver deciso la formazione anti Milan. Senza Miranda e D'Ambrosio, infortunati, saranno Cancelo e Ranocchia a partire dal primo minuto davanti a Padelli. A centrocampo spazio alla coppia Vecino-Gagliardini con Candreva, Borja Valero e uno tra Eder e Perisic dietro l'unica punta Icardi.

Le responsabilità della squadra.

"Nel derby vale la teoria del chi gioca meglio vince, bisogna sapersi trovare nella situazione giusta ed approfittarne – ha continuato l'allenatore nerazzurro – Mi aspetto un segnale e per come conosco i ragazzi so che sanno prendersi le responsabilità che chiedo loro. Per arrivare in fondo ci sarà bisogno di tutti, tutti sono fondamentali. Faremo tutto il possibile per avere calciatori in condizione e allo stesso tempo che possano dare equilibrio alla squadra".

Vincere contro il Milan, potrebbe riportare un po' di serenità alla Pinetina e dare slancio alla squadra in vista dell'ultimo impegno del 2017 contro la Lazio a San Siro: "I numeri giusti oggi possono non bastare domani – ha concluso il mister – Il nostro riferimento deve essere dare il meglio di noi stessi e in questo ultimo periodo nonostante le buone prestazioni qualcosa al di sotto c'è stato. Bisogna riportare il rendimento sopra il nostro valore standard".