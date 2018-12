L'Imperatore Adriano è rimasto nel cuore della tifoseria nerazzurra. Dopo la sua visita nel dicembre 2016, quando è stato premiato a San Siro nel pre partita di Inter-Lazio, l'ex attaccante brasiliano è tornato a parlare della sua esperienza milanese in un'intervista rilasciata a Dazn: "So quanto ero forte, so che facevo cose importanti in campo – ha dichiarato Adriano – Non mi rendevo conto all’inizio di essere in Italia, all’Inter. Ricordo che osservavo tutti nello spogliatoio, da Seedorf a Materazzi. Ricordo anche che Ronaldo mi ha accolto benissimo, addirittura a casa sua. Vivevo in albergo, poi lui mi ha chiesto se volessi trasferirmi da lui: fu bellissimo".

In coppia con Icardi

"A livello sportivo ho vissuto uno spogliatoio di fenomeni – ha aggiunto – A livello di vita, Zanetti è stato un esempio, sempre accanto a me specie quando è morto mio padre. Il presidente Moratti, poi, mi ha aiutato tanto, è stato un secondo padre. Lo ringrazierò per sempre per tutto quello che lui e la sua famiglia hanno fatto per me in quegli anni: ogni volta che parlo di lui mi emoziono. Icardi? Il capitano è un grande giocatore ed è ancora molto giovane. Io e lui in campo insieme? Io credo che saremmo proprio una coppia stupenda".

Il futuro dell'Imperatore

Reduce dall'accordo con una casa di produzione cinematografica brasiliana, che ha già in cantiere due progetti con lui nel ruolo di protagonista (un documentario e una commedia), Adriano ha poi parlato della sua vita attuale: lontana dagli eccessi e dai vizi che ne hanno segnato la carriera e gli ultimi anni. "Adesso sto bene, sto a Rio con la mia famiglia e i miei amici. Vivo una vita normalissima. Non mi sono ritirato, ho solo scelto di prendermi una pausa. Se ci sarà l'opportunità di tornare a giocare, ci sarò, ma solo in Brasile: non voglio più stare lontano dai miei tre figli".