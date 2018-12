"La cosa più triste nella vita è il talento sprecato". Purtroppo questo è quello che è successo con Adriano Leite Ribeiro, ex calciatore di Fiorentina Parma, Inter, Roma e nazionale brasiliana che all'età di 36 anni inizia una nuova vita da attore. L’ex attaccante nerazzurro ha firmato un contratto con la casa di produzione "Bananeira Filmes" che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ha già in cantiere due progetti per i quali l'ex Imperatore reciterà un ruolo da protagonista. Stando a quanto afferma la Rosea nel 2020 dovrebbe uscire infatti un documentario sulla vita dell’ex attaccante nerazzurro, in cui si parlerà dell’infanzia nelle favelas fino all’approdo in Italia senza tralasciare gli aspetti più difficili come la depressione e l’alcolismo, ma Adriano lavorerà anche per una commedia, per la quale non vi è ancora una data precisa.

La vita di Adriano e una commedia da protagonista

Il racconto completo sulla vita del brasiliano ha tutte le premesse di un docs-film in cui Adriano si metterà a nudo e si spazierà dai problemi di alcolismo e depressione a seguito alla morte del padre fino alle vittorie sul campo. L'ex centravanti della Seleçao racconterà ogni lato della sua vita e tutte le vicissitudini che lo hanno visto cadere in disgrazia dopo aver toccato l'olimpo del calcio mondiale. Certamente sarà durissimo ripercorrere ciò che ha passato in seguito alla scomparsa del padre ma Adriano sembra essere pronto per rivelare ogni piccolo particolare della sua vita.

Per quel che riguarda il secondo progetto pare che sia una commedia in cui l’ex Flamengo dovrebbe ricoprire un ruolo da protagonista ma non è ancora stata annunciata alcuna data del debutto. A 36 anni, Adriano ha deciso dunque di chiudere definitivamente la prima pagina calcistica della sua vita, scegliendo di mettersi alla prova con una nuova esperienza di vita.