in foto: Godin in azione – Foto da Twitter Inter

Se la Milano rossonera piange per l'infortunio di Theo Hernandez, quella nerazzurra non può certo ridere di fronte al guaio muscolare che ha fermato nelle scorse ore Diego Godin. L'esperto difensore uruguaiano, appena arrivato a parametro zero dal mercato estivo, si è infatti fermato in allenamento a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Dopo aver esordito con la maglia dell'Inter, in occasione della gara di International Champions Cup vinta ai rigori con il Paris Saint-Germain, l'ex Atletico Madrid dovrà ora star fermo almeno 20 giorni saltando quasi sicuramente la prima partita di campionato con il Lecce: in programma a San Siro, lunedì 26 agosto alle ore 20.45.

La nota ufficiale del club nerazzurro

A spiegar meglio il problema fisico accusato da Diego Godin, nelle ultime ore è arrivata anche la nota ufficiale del club di Suning: "Gli esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana". In attesa di capire come organizzare il suo reparto offensivo (che attende ancora qualche rinforzo), Antonio Conte dovrà così rivedere anche il pacchetto difensivo in vista del debutto in campionato.

Il tecnico nerazzurro è intanto agitato per il caso Mauro Icardi. Dopo l'ultimo summit andato in scena alla Pinetina, che ha visto presenti Marotta, Ausilio, Oriali e lo stesso attaccante argentino, si complica ulteriormente l'eventuale trattativa per la cessione dell'ex capitano. Sfumata l'opportunità di andare alla Juventus (che era ormai scelto Lukaku), Icardi avrebbe infatti puntato i piedi e rifiutato di prendere in considerazione le offerte arrivate da Roma e Napoli: un problema che ora rischia seriamente di condizionare il mercato dell'Inter.