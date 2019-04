José Mourinho ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter. E non solo per la conquista del Triplete nella fantastica stagione 2009/2010. Il cinquantaseienne tecnico di Setubal è stato infatti l'uomo che ha più di altri incarnato lo spirito nerazzurro e combattuto il potere della Juventus, dentro e fuori dal campo. Ancora in attesa di una nuova panchina, dopo la fine dell'esperienza su quella del Manchester United, il portoghese è tornato a parlare dei suoi mesi passati a Milano in occasione di un'intervista esclusiva rilasciata a Dazn.

"L’Inter è una famiglia incredibile, mi ha fatto sentire felice ogni giorno – ha spiegato lo Special One, seduto di fianco a Diletta Leotta – La connessione con i tifosi è il risultato dei risultati, se si vince si è felici assieme. Abbiamo creato una bella empatia. A Londra ci sono ancora interisti che mi fermano per strada e mi abbracciano. L’Italia è stato un habitat naturale per me: si vive il calcio 24 ore su 24. Quando vedo i colori dell’Inter vedo i colori della mia famiglia".

Siena e le vacanze di Maicon

Tra i tanti aneddoti raccontati da Mourinho, anche quello legato alla trasferta di Siena dove vinse lo Scudetto: "Fu il giorno più difficile della mia vita per vincere un campionato. Una settimana dopo avevamo la finale di Champions, faceva caldissimo, giocatori poco concentrati, e la Roma stava già vincendo". Tra i protagonisti di quella partita ci fu anche Maicon, che nel 2008 segnò una doppietta proprio ai toscani in un match giocato a San Siro nel dicembre di quell'anno.

"Mi dicevano che prendeva sempre il quinto giallo per essere squalificato prima di Natale e andare in vacanza in Brasile – ha ricordato con un sorriso Mourinho – Sono andato da lui e gli ho detto che se fosse stato ammonito non sarebbe andato in vacanza, io non sono pirla. Lui mi ha detto, e se segno posso andare? No, solo se ne fai due. Ha fatto doppietta, si è fatto ammonire per essersi tolto la maglietta ed è andato in vacanza. Ha anche avuto una settimana in più".