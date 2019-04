José Mourinho ha sempre l’Inter nel cuore. E anche da lontano sente sempre l’amore, la riconoscenza e l’affetto dei tifosi nerazzurri nei suoi confronti. Nell’intervista rilasciata a ‘DAZN’ per il programma ‘Linea Diletta’ il tecnico ha detto che l’Inter rappresenta la sua famiglia:

L’Inter è una famiglia incredibile, mi ha fatto sentire felice ogni giorno. La connessione con i tifosi è il risultato dei risultati, se si vince si è felici assieme. Abbiamo creato una bella empatia. A Londra ci sono ancora interisti che mi fermano per strada e mi abbracciano. L’Italia è stato un habitat naturale per me: si vive il calcio 24 ore su 24. Quando vedo i colori dell’Inter vedo i colori della mia famiglia.

Esonerato dal Manchester United nel mese di dicembre, Mourinho è fermo, gira il mondo, commenta il calcio in tv, in veste di opinionista, analizza e studia in attesa di ritornare in panchina. Il portoghese esclude che il suo futuro prossimo sarà in Premier League:

Sono tornato a Londra dopo il Real. Ora è la mia base di partenza. La prossima tappa non sarà la Premier League. I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo. L’ultima finale che ho giocato è stata otto mesi fa, però è il passato: mi sto preparando per il futuro. Non è tempo perso: quando si lavora 18 anni senza pause, non c’è tempo per fermarsi, per pensare agli errori. Io penso siano stati utili questi mesi senza lavorare.

Nell’intervista Mourinho ha svelato perché quando si presentò utilizzò l’espressione: ‘non sono un pirla’: "L’idea era nata perché avevo un prof di italiano che mi spiegava anche i modi di dire particolari, l’espressioni da utilizzare a Milano, e da qui è nato il ‘pirla’”, e ha anche detto di essere il più attivo nella chat del ‘triplete’, che comprende tutti i calciatori e lo staff dell’Inter del 2010: “Sulla chat del triplete sono il più attivo perché non sto lavorando, ho sempre tempo. Qualcuno allena, qualcuno fa l’assistente, qualcuno è in vacanza, ma con la chat è come se fossimo sempre assieme”.

Con l’Inter Mourinho ha vinto due scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e soprattutto la Champions League del 2010, ma nel cuore dell’allenatore cinquantasettenne c’è il titolo vinto nell’anno del triplete, nell’insidiosa trasferta di Siena, pochi giorni prima della finale di Champions e con una Roma agguerrita pronta a sfruttare un passo falso: