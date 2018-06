Dopo i preziosi innesti di De Vrij e Asamoah, svincolati, e di Lautaro Martinez per l’attacco, l’Inter frena in termini di acquisti dedicandosi qualche momento per capire meglio dove e come intervenire per consegnare a Spalletti una formazione all’altezza delle tre competizioni, delle ambizioni della piazza e del ritorno in Champions League.

Il tutto, tenendo sempre in mente i vincoli del fair play finanziario dell’Uefa e la data del 30 giugno per raccogliere plusvalenze per un totale di 40 milioni di euro. Insomma, una missione, fra parametri di bilancio e voglia di migliorare la rosa, non proprio facile con Ausilio chiamato a mettere insieme un autentico miracolo.

Trattative calde: Politano in pole per la fascia, Dembélé per la mediana

Con il sorpasso, a questo punto decisivo, del Napoli sull’Inter per Simone Verdi, le attenzioni meneghine si spostano tutte su un altro prospetto made in Italy, ovvero: Matteo Politano. Individuato come vice-Candreva per una Inter chiamata ad essere competitiva in ogni singolo match della prossima stagione, il neroverde potrebbe presto vestire il nerazzurro dietro un importante sforzo economico della compagine di Spalletti.

L’offerta, stando alle ultime indiscrezioni di radiomercato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro più bonus con ben cinque anni di contratto per l’azzurro. Una spesa consistente che, però, potrebbe essere attutita dalla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nell’estate 2019.

A centrocampo, invece, il nome più caldo per garantire maggiore forza, qualità e brillantezza al reparto è quello di Dembélé del Tottenham, lui pure, come Verdi, seguito anche dal Napoli. Il nodo della trattativa però, sembra esser rappresentato dalla richiesta, folle, degli Spurs che lo cederebbero solo per 30 milioni di euro. Ma la prossima scadenza a giugno 2019 del belga e la forte volontà del ragazzo di cambiare aria, potrebbero giocare a favore della formazione italiana chiamata ad avere pazienza e a lavorare intensamente per accoglierlo a Milano. Non si spegne, infine, la pista Joao Cancelo col Valencia, club in difficoltà con i conti, pronto a rivedere al ribasso le sue pretese, comunque alte, per il ragazzo. Sullo sfondo, non si placa l’interesse per Berardi, sul quale ci sono anche Fiorentina e Roma.

Uscite: Joao Mario in lista di sbarco, pericolo croato? Icardi che fai?

L’Inter come vi dicevamo, è una di quelle squadre che, per potersi potenziare, devono necessariamente cedere qualche loro pezzo pregiato E così, tolto dal mercato l’appetito Skriniar, gli indiziati che potrebbero lasciare il club sono diversi. Tolti, Nagatomo, Pinamonti (chiesto dal Wolverhampton) e lo stesso Eder, sacrificabili sull’altare dei vincoli Uefa, Icardi resta l’oggetto del desiderio di molte, Real e Juve in testa, con la clausola valida per l’estero e dal 1 al 15 luglio come spada di Damocle sulla testa della dirigenza nerazzurra. Certo, un addio del capitano sarebbe una vera sciagura tattica ma potrebbe, invece, essere accolta come una manna dal cielo per i conti dei meneghini con poi circa 70/75 milioni da poter reinvestire in ingresso. Per scongiurare tale ipotesi però, si pensa a Joao Mario, il cui valore è però crollato negli ultimi due anni, e quindi difficilmente il lusitano potrà servire a coprire i buchi di bilancio, ma anche ai croati Brozovic e Perisic che, con un loro addio, potrebbero garantire stabilità ad Ausilio e soci.

Cosa serve?

Nelle idee spallettiane l’Inter è abbastanza coperta nei vari ruoli in campo, tuttavia il mercato dovrà portare a Milano altri interpreti per meglio gestire una annata che si annuncia difficile. Fra gli obiettivi, un terzino destro, Joao Cancelo, un altro centrocampista, Dembélé, un esterno d’attacco, Politano, e, forse, un’altra punta.

I sogni: il guerriero Vidal

E infine, immancabile, ecco il sogno dell’Inter, il colpo da 90, il prospetto che potrebbe far saltare il banco e far salire, nelle gerarchie iniziali, i nerazzurri più in alto, al livello della ‘Vecchia Signora’. Il sogno, appunto, si chiama Vidal col cileno, in uscita dal Bayern Monaco, e pronto per una nuova avventura italiana. Su di lui però, ci sarebbe anche il Milan ed il Napoli di Ancelotti che, però, non rappresenterebbero l’unico ostacolo al suo arrivo a Milano: gli 8 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce l’ex juventino, infatti, sono una delle peggiori notizie per Spalletti e compagni.