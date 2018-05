Il 30 giugno è una di quelle date scritte in rosso sul calendario delle dirigenze delle società di Serie A perché entro la fine del mese bisogna far quadrare i conti e capire che fine faranno le tante operazioni che riguardano i rientri dai prestiti, che scadono di solito proprio in quella data, e gli eventuali riscatti da esercitare o subire. Ci sono diverse operazioni che riguardano sia le big che le squadre piccole e fino alla fine del primo mese dell'estate, che si incrocerà anche con il Mondiale, tutto è possibile.

Juventus: Douglas sì, Howedes no

Il nome su cui si sta lavorando ma che, sicuramente, resterà a Torino è Douglas Costa: l'esterno brasiliano, dopo un periodo di adattamento, ha aiutato la Juventus nei momenti difficili e verrà sicuramente riscattato con i 40 milioni di euro pattuiti con il Bayern Monaco. I bianconeri dovranno lavorare sul rinnovo di prestiti con diritto di riscatto nel proprio parco giocatori ma potranno anche contare sui rientri in prima squadra di Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola. Non dovrebbe essere riscattato Benedikt Howedes.

Inter, difficoltà per Cancelo e Rafinha

La situazione in casa Inter è un po' più complessa perché i nerazzurri, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League, devono far quadrare il bilancio per rientrare nei termini imposti dal Fair Play Finanziario Uefa e per questo i riscatti dal prestito di Joao Cancelo e Rafinha sono molto difficili. Per l'esterno portoghese servono i 35 milioni da dare al Valencia mentre per il brasiliano del Barça ce ne vorrebbero 35+3 di bonus. Operazioni difficili ma i dirigenti stanno lavorando per capire come trattenere i due a Milano anche il prossimo anno.

In entrata l'Inter aspetta un segnale dal West Ham per l'acquisto di Joao Mario dopo il prestito secco ma, nonostante i 28 milioni rischiati per non generare una minusvalenza, sembra che gli Hammers non siano intenzionati a rivolerlo. Da Valencia e Istanbul arrivano buone notizie: il club spagnolo ha riscattato per 25 milioni Geoffry Kondogbia mentre il Galatasaray dovrebbe versarne 3 per tenersi Yuto Nagatomo.

Milan: Bacca rientra dalla Spagna

Anche per il Milan non sarà un mese di giugno molto semplice: i problemi legati ai conti per la Uefa incalzano e le cifre per i prestiti, in entrata, sono inferiori alle somme che servirebbero: Carlos Bacca dovrebbe rientrare dopo l'esperienza al Villarreal ma la società spagnola vorrebbe riscattarlo per 7 milioni di euro anziché i 15,5 previsti dall'accordo di prestito. Dal Genoa arriveranno 11 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Gianluca Lapadula ma, allo stesso tempo, rientrerà anche Andrea Bertolacci dal prestito biennale.

Le altre trattative

A parte quelle delle tre grandi, ci sono altre operazioni importanti: si va dai 14 milioni dietro che verranno obbligatoriamente spesi dalla SPAL per riscattare Gomis, Kurtic, Paloschi e Viviani, vista la salvezza raggiunta; alla Fiorentina che non riscatterà Sportiello dall'Atalanta. Sandro lascia il Benevento e torna sul mercato mentre Djuricic che tornerà alla Sampdoria dopo il prestito.

La tabella dei riscatti