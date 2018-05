Arturo Vidal continua a far parlare di sé, nel bene e nel male. Dopo le voci che lo vorrebbero vicino ad un suo ritorno in Italia, il centrocampista cileno sarà infatti chiamato a rispondere, assieme al fratello Sandrino, di lesioni corporali dopo che nello scorso settembre era rimasto coinvolto in una rissa scoppiata all'interno di una discoteca di Monaco. Come riportato dalla stampa tedesca, il giocatore del Bayern andrà dunque davanti al giudice e se verrà ritenuto colpevole rischia di essere condannato fino a 10 anni di prigione.

L'episodio che rischia di mettere nei guai l'ex giocatore della Juventus, è accaduto nella notte fra il 16 e il 17 settembre, al Crown’s Club di Monaco. Dopo la vittoria della squadra allenata allora da Ancelotti contro il Mainz, il cileno insieme ad alcuni suoi compagni aveva festeggiato nella nota discoteca bavarese, dopo aver passato diverse ore all'Oktoberfest. Come evidenziato dalla "Bild", durante la serata Vidal avrebbe bevuto troppo e si sarebbe reso protagonista di un diverbio con alcuni clienti del locale, che sfociarono successivamente nella rissa ora finita in un'aula di tribunale.

La smentita del proprietario del locale

La versione fornita da alcuni testimoni, era però stata smentita da chi era con il calciatore del Bayern Monaco e dallo stesso proprietario del locale: "Lui non ha fatto nulla – specificò a suo tempo Oliver Reif – Bottiglia e bicchieri li hanno spaccati altri clienti, che con Arturo non avevano nulla a che fare". Parole che vennero confermate anche da altre persone, ma che non fermarono l'azione della polizia che, dopo una denuncia di un cliente, decise di far partire le indagini.

In attesa di comparire in tribunale, Arturo Vidal sta intanto seguendo con attenzione le prime trattative di mercato che lo riguardano. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe infatti finito nel mirino del Napoli di Carlo Ancelotti: tecnico che conosce molto bene le qualità del cileno e che vorrebbe averlo con sé nella sua nuova avventura nel club partenopeo.