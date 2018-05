Un pezzo alla volta. Dopo aver chiuso l'ingaggio di Carlo Ancelotti e definito con il neo allenatore la strategia per il mercato, c'è attesa per i colpi che il Napoli piazzerà al tavolo delle trattative. A giudicare dai nomi che circolano vien da chiedersi dove prenderà mai tutti questi soldi De Laurentiis e perché non li abbia spesi prima ma il nuovo corso inaugurato dal presidente con l'ingaggio di un tecnico top lascia presagire operazioni importanti. Un difensore, un centrocampista, un attaccante e un esterno offensivo: dovrebbero essere almeno 4 gli innesti di ‘peso' nella rosa che potrebbe perdere qualche illustre protagonista della formazione prediletta di Maurizio Sarri (Jorginho, Hamsik e forse Callejon o Mertens).

Quanto costa Arturo Vidal. Circa milioni di euro netti a stagione. Più di 150 mila euro a settimana. E' lo stipendio attuale di Arturo Vidal al Bayern Monaco. L'ex ‘todocampista' della Juventus è stato accostato in queste ultime ore al Napoli che ha chiuso l'accordo triennale con Carlo Ancelotti. Perché proprio il cileno? La chiacchierata di qualche giorno fa con l'allenatore non è passata inosservata: i due si sono ritrovati a San Siro, in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo. Viene considerato una sorta di fedelissimo del tecnico di Reggiolo e la quotazione di mercato (35 milioni di euro, secondo Transfermarkt) abbinata alla scadenza del contratto (2019) lo rendono un colpo possibile. Guadagna molto e, ammesso vi possa essere una trattativa, occorreranno tanta diplomazia e un'offerta allettante (contratto pluriennale così da spalmare la cifra e va chiarita la questione ‘gestione dei diritti d'immagine') per convincere il centrocampista 31enne ad accettare il trasferimento in azzurro.

Per lui sarebbe un ritorno nel campionato italiano dopo aver indossato la maglia della Juventus. L'alternativa? Dani Ceballos, 21 anni, centrocampista centrale del Real Madrid che tra i blancos non trova spazio e potrebbe rappresentare una soluzione meno traumatica per le casse del club ma resta da capire con quale formula perfezionare l'operazione.

in foto: La possibile formazione del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti secondo le prime voci di mercato

Un difensore top e un terzino accanto a K2. Posto che Koulibaly è stato inserito nella lista degli incedibili e ancora non è certo il futuro di Albiol, c'è un profilo che torna di nuovo nei radar del Napoli. E' David Luiz, 31enne difensore brasiliano del Chelsea: anche lui col contratto in scadenza nel 2019 e con una valutazione che si aggira sui 28/30 milioni di euro. Quanto guadagna? Uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione: guadagna 137 mila euro a settimana che diventano 548 mila in un mese. Però sarebbe un innesto di grande livello per elevare il tasso tecnico e d'esperienza della rosa. Altro tassello, l'esterno a destra nel reparto arretrato per avere un'alternativa a Hysaj. I nomi? Vrsaljko (Atletico Madrid, contratto fino al 2022 e valutazione da 25 milioni) e Bereszynski (Sampdoria, contratto fino al 2023 e valutazione di 10 milioni di euro) quelli emersi con maggiore insistenza.

Come può cambiare il reparto offensivo. Molto è legato al futuro di Mertens e Callejon, dalle cui cessioni potrebbero arrivare soldi preziosi da reinvestire ma l'attacco verrà rivisitato anche perché sarà differente il modo di giocare di Ancelotti rispetto al modello scelto da Sarri. Come prima punta Mario Balotelli (28 anni) può essere un ottimo affare tenendo conto del rapporto qualità/prezzo e soprattutto un valido alter ego a Milik. Quanto costa? Nel suo contratto in scadenza col Nizza c'è una penale pro club (che sembra tanto una penale pro Raiola, il suo agente) di 10 milioni di euro. Due invece le piste per gli esterni: la prima fa riferimento a Suso del Milan, che può liberarsi pagando una clausola di 38 milioni di euro; la seconda invece conduce a Simone Verdi del Bologna in cima alle preferenze dell'Inter (sul piatto il Napoli potrebbe mettere il cartellino di Ciciretti); la terza a Federico Chiesa della Fiorentina per il quale serviranno una quarantina di milioni.