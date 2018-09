Per Luciano Spalletti il dado è tratto. Dopo la prima vittoria in Serie A in casa del Bologna il tecnico dell'Inter è pronto a diramare la sua lista Champions, in cui non mancano i tagli "importanti". Scelte effettuate da parte dell'allenatore che, come anticipato nei giorni scorsi, dovrà fare i conti con i parametri del Fair Play Finanziario e per questo non inserirà nella rosa europea della sua squadra Roberto Gagliardini, oltre a Dalbert, Joao Mario e Berni. In tre sono costati 90 milioni di euro.

Lista Champions Inter, escluso Gagliardini

Titolare al Dall'Ara e convocato da Mancini in Nazionale, Gagliardini sarà escluso dalla lista Champions dell'Inter per la fase a gironi. L'ex Cesena dunque non potrà giocare nel raggruppamento di fuoco che vedrà i nerazzurri affrontare Barcellona, Tottenham e PSV. Spalletti oltre a Dalbert e Joao Mario che pur non essendo partiti nell'ultima sessione di mercato non rientrano nei suoi piani se non come eventuali pedine in chiave turnover, e il terzo portiere Berni, è stato costretto a "tagliare" Gagliardini per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario

Perché Spalletti è stato costretto a tagliare Gagliardini dalla lista Uefa

Il Fair Play Finanziario infatti impone all'Inter conti in pareggio tra gli acquisti e le cessioni rispetto all'ultima lista presentata per una competizione europea, ovvero l'Europa League 2016-2017. Anche in quell'occasione erano stati esclusi Kondogbia, Jovetic e Gabigol per gli stessi motivi di quelli attuali. Ecco allora che Spalletti ha dovuto inserire nella sua lista (che sarà ufficializzata presto) solo 19 giocatori. Oltre a Dalbert, Joao Mario e Berni dunque c'era la necessità di tagliare un giocatore con un costo d'acquisto tra i 22 e i 25 milioni di euro. Tre i candidati, ovvero Antonio Candreva, Matias Vecino e Roberto Gagliardini con la scelta che è ricaduta su quest'ultimo.

I conti di calciomercato dell'Inter in chiave Champions

E il mercato dell'Inter è stato anche "condizionato" dai dettami dell'Uefa come confermano le cessioni di Ansaldi, Nagatomo, Murillo, Santon, Banega, Medel, Kondogbia, Radu, Miangue, Eder e Jovetic che hanno permesso di incassare complessivamente 90 milioni di euro come evidenziato da Sky Sport. Il tutto per favorire l'inserimento di giocatori nuovi come Skriniar, Nainggolan, Martinez, Borja Valero, Vrsaljko, Politano, Karamoh e Vecino per un totale di 106 milioni (considerando l'inserimento nell'operazione Nainggolan dei cartellini di Zaniolo e Santon). Alla fine dunque a pagare dazio è stato Gagliardini che potrà giovare di più spazio dunque in campionato e Serie A.