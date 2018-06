Il sogno di competere con Juventus, Napoli e Roma per lo scudetto, e l'obiettivo di tornare a regalare gioia europee ai tifosi, sta spingendo la dirigenza dell'Inter a completare la rosa con acquisti mirati e di qualità. Le ultime notizie relative al calciomercato nerazzurro, parlano infatti di un nuovo colpo sul quale starebbe lavorando il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo gli arrivi di De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah e Nainggolan, anche il centrocampista William Carvalho sarebbe vicino a vestire la maglia del club milanese.

Il ventiseienne portoghese di origine angolana dello Sporting Lisbona, è dunque il nuovo obiettivo di mercato della società di Suning. Un giocatore che potrebbe arrivare in Italia a condizioni vantaggiose, visto il caos che regna nella capitale lusitana con diversi giocatori dello Sporting pronti a rescindere il contratto dopo l'ormai famoso agguato dei loro tifosi.

La presenza di Mihajlovic

Per evitare di perdere il centrocampista a parametro zero, la dirigenza dei "Leones" potrebbe dunque accettare un'offerta decisamente inferiore a quella di 45 milioni di euro già rifiutata nello scorso gennaio. L'arrivo a Lisbona di Sinisa Mihajlovic, favorirebbe tra l'altro l'inserimento di eventuali contropartite tecniche come Eder (pupillo dell'allenatore serbo), Karamoh, Biabiany o anche lo stesso Nagatomo: ancora in mezzo tra Inter e Galatasaray.

In attesa di novità da Bordeaux, dove Malcom è già pronto a partire per l'Italia (l'affare dovrebbe concludersi entro il 29 giugno), l'Inter guarda dunque a Lisbona e alla situazione che si è venuta a creare dalle parti dello stadio "José Alvalade". Oltre a William Carvalho, il club nerazzurro sta infatti seguendo anche l’esterno offensivo Gelson Martins (sul quale c'è anche il Milan) e l'ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes: negli ultimi giorni accostato anche a Roma e Juventus.