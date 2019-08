A venti giorni dal calcio d'inizio del campionato, e con il solo Lautaro Martinez pronto a guidare l'attacco nerazzurro, Antonio Conte è ovviamente preoccupato della situazione che si è creata nel club nerazzurro. L'affare Mauro Icardi e le grandi difficoltà di arrivare a Romelu Lukaku e ad Edin Dzeko, hanno infatti costretto il club a guardarsi intorno per un altro attaccante. Le ultime notizie di mercato dell'Inter, portano così in Portogallo per Moussa Marega.

Secondo il ‘Corriere dello Sport', la società di Suning starebbe infatti valutando profili simili a quello del nazionale belga e tra questi ci sarebbe anche quello del ventottenne franco-maliano della formazione lusitana: autore di 21 reti in 47 partite nella scorsa stagione giocata con il Porto. Precedentemente accostato anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis e alla Roma di James Pallotta, il giocatore ha pero un costo molto elevato.

Anche Zapata nel mirino di Conte

Sotto contratto con la società lusitana fino al 2021, Marega ha infatti una clausola rescissoria di 40 milioni di euro: una cifra importante, che il Porto vorrebbe ovviamente incassare del tutto qualora dovesse dire addio al suo bomber. Per l'Inter si tratterebbe però di una scommessa, visto che l'ex nazionale maliano dovrebbe inserirsi in un campionato totalmente diverso da quello nel quale attualmente gioca.

Una acquisto invece molto meno azzardato. proprio perché già conosce la Serie A, sarebbe invece quello di Duvan Zapata. Il colombiano dell'Atalanta, che ha trascinato la squadra di Gasperini fino ai gironi di Champions League, è però un profilo ancor più costoso di quello di Marega. Il presidente orobico Percassi ha infatti fissato il prezzo per il suo cannoniere in 60 milioni di euro: tutto sommato, gli stessi che l'Inter avrebbe voluto versare al Manchester United per Romelu Lukaku.