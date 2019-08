Quella che comincerà questa sera, con il posticipo della prima giornata di campionato contro il Lecce, sarà l'ottava stagione di Samir Handanovic con l'Inter. Il portiere sloveno, diventato uno della vecchia guardia e capitano dopo il "castigo" inflitto a Mauro Icardi, ha parlato del debutto di San Siro in un'intervista concessa per il matchday programme nerazzurro: "Parto con grande entusiasmo, non vedo l’ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione".

"Il calcio, dopo la famiglia, per me è tutto. Vivo per il calcio – ha aggiunto il portiere e capitano della squadra di Antonio Conte – La vittoria è tutto, ti riempie di gioia e ti carica. Chi sta in porta già di natura deve essere coraggioso, l’allenamento è essenziale. Poi ci sono momenti e letture di gioco nei quali, a volte, devi anche rischiare qualcosa. In certi momenti sei da solo, dietro di te non c’è nessuno che può correggere la situazione, è un ruolo di grande responsabilità e si deve vivere con grande passione. Cosa invidio agli altri ruoli? L’esultanza dopo un gol".

La spinta di San Siro

Contro la neopromossa Lecce, saranno come al solito almeno sessantamila gli spettatori che dagli spalti di San Siro spingeranno Handanovic e compagni verso la prima vittoria in campionato: "Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima".

A sentire la spinta e ad ascoltare l'urlo del Meazza nerazzurro sarà anche un nuovo compagno di Handanovic: Romelu Lukaku. L'attaccante belga è infatti atteso dal debutto assoluto nel nostro campionato: un esordio che aspettano migliaia di tifosi nerazzurri, che hanno ormai dimenticato Icardi e scelto l'ex United come nuovo idolo da applaudire.