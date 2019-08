Dopo la vittoria della Juventus e del Napoli, è arrivato il momento del debutto per l'Inter di Antonio Conte: una delle grandi favorite per questo campionato di Serie A 2019/20, insieme alle formazioni di Sarri e Ancelotti. Per il primo "Monday Night" della stagione, che si giocherà allo stadio San Siro di Milano e che vedrà in campo anche la neopromossa Lecce, sono attesi oltre sessantamila tifosi: un numero che conferma la grande attesa che circonda la nuova creatura nerazzurra.

Le ultime dai ritiri di Inter e Lecce

Per il suo esordio nella "Scala del Calcio", tra l'altro di fronte alla squadra della sua città, Antonio Conte pare aver già scelto il suo undici iniziale. Il tecnico non avrà l'infortunato Godin, e sembra intenzionato a lasciare in panchina i due nuovi arrivati Barella e Lazaro. Sarà invece regolarmente al suo posto Romelu Lukaku: atteso con curiosità dal popolo interista. Fabio Liverani, tecnico del Lecce, se la giocherà con un coraggioso 4-3-1-2 con Falco alle spalle dei due attaccanti che dovrebbero essere La Mantia e Lapadula.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Falco; La Mantia, Lapadula. ALL.: Liverani.

Arbitro : La Penna.

Dove vedere Inter-Lecce un tv e in streaming

La partita del "Meazza", in programma stasera, lunedì 26 agosto alle ore 20.45, sarà visibile in diretta streaming ed in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Dopo aver raccontato le emozioni di Roma-Genoa e Verona-Bologna, spazio dunque al debutto dell'Inter di Antonio Conte contro la neopromossa Lecce di Fabio Liverani: partita che verrà analizzata anche nel pre e post gara con collegamenti da studio e con gli inviati a San Siro.