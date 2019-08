Saranno i soliti sessantamila tifosi a spingere l'Inter di Antonio Conte nella prima partita del nuovo campionato. Nel "Monday Night" di San Siro, ci sarà infatti la neopromossa Lecce a tenere a battesimo la nuova creatura nerazzurra: un avversario che il tecnico interista non vuol snobbare. "Voglio portare entusiasmo e voglio che il tifoso sia contento – ha spiegato Conte in conferenza stampa – C'è un ambiente nuovo, tutto da conquistare, ma sappiamo benissimo che l'unico mezzo che abbiamo è lavorare sodo e costruire qualcosa di importante. Sono contento di affrontare il Lecce in Serie A. Per me sarà emozionante, perché ho Lecce nel cuore".

"Ho sempre detto che volevo avere anche un solo 1% di possibilità di competere per la vittoria – ha aggiunto – Stiamo lavorando nella giusta maniera e la rincorsa è iniziata, ma devo essere obiettivo e dire che c'è un gap nei confronti di Juventus e Napoli. Io non posso mettere limiti, solo il tempo dirà per cosa lotteremo. Mi dà fiducia avere un gruppo di calciatori che hanno voglia di fare. C'è grande disponibilità".

Il mercato e la cessione di Icardi

In attesa di definire l'acquisto di Alexis Sanchez, e soprattutto la risoluzione del "caso" Mauro Icardi, Antonio Conte ha poi parlato di mercato: "E' la società che deve parlarne, ma c'è sempre stata molta chiarezza con la dirigenza. C'è grande stima recriproca e sono contento di quello che stiamo creando. La cessione di Icardi? Io ho grande rispetto nei confronti di tutti, ma da parte mia non c'è alcuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria, sapete benissimo quale linea è stata presa nei confronti del giocatore".

"Al di là del mercato è importante creare una base solida – ha concluso Conte – Solo il tempo potrà dire se il gap è ridotto. Anche Napoli e Juventus sono intervenute sul mercato, così come abbiamo fatto noi. Ma ripeto: non guardiamo le altre, concentriamoci su noi stessi. Dobbiamo lavorare e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Se avremo raggiunto questo obiettivo penso che avremo fatto già un bel passo avanti".