Attesa e diplomazia, due armi che l'Inter ha usato finora per condurre in porto la trattativa con il Manchester United per Alexis Sanchez. Il cileno è l'attaccante che arriverà nell'ultima settimana di calciomercato. La prossima s'incastra tra la prima e la seconda giornata di campionato, il sorteggio della fase a gironi di Champions. Poi ci sarà la pausa per le Nazionali e sarà un po' come mettersi a tavolino per fare il punto della situazione prima di tuffarsi in una stagione intensa. L'ex di Udinese e Barça è il calciatore che Conte ha scelto per elevare la qualità tecnica del reparto offensivo quanto a dinamismo ma serve pazientare ancora 48 ore perché la matassa si dipani ed ‘el niño maravilla' arrivi finalmente a Milano per svolgere le visite mediche e la firma.

L'accordo sulla compartecipazione all'ingaggio

C'è la volontà del giocatore, c'è l'accordo sulla formula tra società (prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni) manca ancora l'intesa sull'entità della compartecipazione all'ingaggio. È questo l'intoppo che ha rallentato un'operazione che sembrava chiusa. Lo sarà a breve – come rilanciato dalle ultime notizie di calciomercato di Sky Sport sulla trattativa – quando sarà chiara la suddivisione dello stipendio altissimo (circa 12 milioni netti a stagione) percepiti dal sudamericano.

La cifra per l'intesa coi Red Devils

A che punto sono i contatti? La situazione è questa: i nerazzurri non vogliono versare più di 5 milioni di ingaggio rispetto alla somma complessiva che sarebbe a carico dei Red Devils. E, salvo sorprese, dovrebbero essere queste le condizioni per agevolare la più classica fumata bianca: il volo è già prenotato, così come è stato fissato l'appuntamento per i test… non resta che aspettare.

Le altre trattative di calciomercato dell'Inter

Mauro Icardi è storia a parte: per l'Inter è un calciatore cedere nonostante la volontà dell'argentino di restare a Milano. L'unica squadra che finora ha presentato un'offerta è stata il Napoli, la Juventus (gradita al giocatore) non ha ancora mosso passi ufficiali. L'ultima settimana di mercato sarà decisiva che per conoscere l'esito di un'altra operazione, questa volta in entrata: Biraghi in nerazzurro, Dalbert alla Fiorentina.