La lunga telenovela relativa al futuro del centravanti belga pare sia arrivata alla conclusione. Dall'Inghilterra è infatti arrivata la notizia dell'accordo tra il Manchester United e i dirigenti nerazzurri, per il passaggio di Romelu Lukaku all'Inter di Antonio Conte. Secondo le prime indiscrezioni, la società inglese avrebbe accettato l'offerta di 70 milioni di euro più bonus.

Un contratto da 8 milioni di euro a stagione

Dopo un summit durato tre ore e mezza, che si è svolto a Londra alla presenza dell'agente Federico Pastorello e dei responsabili di mercato del Manchester United, è dunque arrivata la fumata bianca per il trasferimento del giocatore, che fino a qualche ora fa sembrava molto più vicino alla Juventus che alla squadra milanese. Il rifiuto di Paulo Dybala ad entrare nella trattativa come contropartita tecnica, unito alla fretta dello United di cedere il belga (il mercato in Premier termine nelle prossime ore), hanno dunque ‘costretto' la società inglese a cedere di fronte al pressing interista. Romelu Lukaku sarebbe già in viaggio e pronto a firmare il suo contratto quinquennale da 8 milioni di euro a stagione.

Lukaku atteso a Milano nelle prossime ore

Secondo quanto riferito da Sky Sport dopo l'accordo verbale trovato in occasione dell'incontro londinese, ora i due club sono alle prese con lo scambio di documenti e le firme. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, quando Lukaku (atteso a Milano tra stanotte e domattina) completerà le visite mediche e metterà il suo ‘prezioso' autografo sul quinquennale a tinte nerazzurre. Il tutto per la gioia di Antonio Conte, che sin dal suo arrivo aveva chiesto il giocatore del Manchester United, e la rabbia della Juventus che pensava di avere in mano il suo prossimo attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo.