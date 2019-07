È un giorno speciale per Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter festeggia oggi il 50° compleanno. Una vita per il calcio quella del classe 1969 salentino, prima da centrocampista e poi da allenatore. Oltre agli auguri del suo attuale club, sono arrivati sui social anche quelli della sua ex squadra, la Juventus. Un gesto che però non è stato gradito a molti tifosi bianconeri che non hanno digerito il trasferimento agli acerrimi rivali nerazzurri, considerato una sorta di "tradimento".

in foto: https://twitter.com/juventusfc

Antonio Conte compie 50 anni, il messaggio di auguri della Juventus

Antonio Conte compie 50 anni. Primo compleanno da allenatore dell'Inter per il classe 1969 salentino che in questa caldissima estate di trattative ha deciso di sposare la causa nerazzurra convinto dall'ambizioso progetto del club di Suning. E la società milanese non ha perso tempo per fare i propri auguri social a Conte, con tanto di foto e messaggio su Twitter: "Tanti auguri mister". A proposito di "cinguettii" ha sollevato un polverone, quello della Juventus che con grande fair play ha voluto augurare buon compleanno all'ex giocatore e allenatore Conte

Il messaggio degli auguri di compleanno della Juventus a Conte e la reazione dei tifosi bianconeri

La Juventus sul suo profilo Twitter ufficiale ha postato una foto di Antonio Conte con la maglia bianconera, durante la sua avventura da calciatore. Il tutto accompagnato da queste parole: "Oggi compie 50 anni Antonio #Conte. Buon compleanno!". Il club campione d'Italia non è nuovo a questi messaggi di auguri per gli ex protagonisti bianconeri, ma questa volta il tweet è stato accolto in maniera particolare dai tifosi. In tantissimi non hanno gradito il bel gesto della Juventus, chiedendo addirittura di rimuovere il contenuto e l'immagine di Antonio Conte. Non sono mancati gli insulti e gli sfottò per l'ex bandiera bianconera che con il suo passaggio agli acerrimi rivali dell'Inter è stato accusato di "tradimento" dai sostenitori. Difficile metabolizzare un Conte all'Inter dopo i 16 anni alla Juve