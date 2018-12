In casa Inter continua a far discutere il rinnovo di Mauro Icardi. Dopo il post e le parole di Wanda Nara ("Siamo ancora lontanissimi"), sono infatti arrivate anche quelle del direttore sportivo Piero Ausilio. Premiato per esser stato il Manager Sportivo del 2018 dall'associazione avvocati italiani, il dirigente nerazzurro ha così risposto alla moglie/agente dell'attaccante argentino.

"Da parte nostra c'è coerenza con quanto detto in questi mesi – ha spiegato Ausilio – Siamo contenti di Icardi calciatore, di quel che sta dando sul campo all'Inter. Si prende sempre le sue responsabilità, non ha paura di niente. Il resto non conta: c'è una sede ufficiale, sono a disposizione di tutti. L'agente di Icardi sa dove può trovarmi, in sede o al telefono. Il resto, i social, i media, il cinepanettone, non mi interessano".

Ausilio gioca a carte scoperte

"Sono stato molto onesto: ho detto come stanno le cose. La proposta dell'Inter l'ha avuto due anni fa e l'ha firmata. L'ultima proposta, di due mesi fa, l'ha avuta e non l'ha al momento accettata – ha aggiunto il ds interista – Non vuol dire che non si possa andare avanti: da parte nostra c'è voglia di continuare la trattativa e di proseguire. Io e l'Inter discutiamo solo in ufficio, nelle sedi nostre, non nei social o nelle trasmissioni tv. Siamo a disposizione completa, io e Marotta".

Le ultime parole Ausilio le ha spese sulla presunta richiesta bianconera, rivelata proprio da Wanda Nara durante l'ultima puntata di Tiki Taka: "La trattativa con la Juventus? Se ci fosse stato Marotta avremmo risposto in due. Rispondo con una risata e non commento, si parla di qualcosa che sotto Natale è meglio non definire. ‘Mai Icardi alla Juventus' posso dirlo senza problemi. Siete stati tirati dentro da queste dichiarazioni folkloristiche. Il contratto? L'Inter vuole rinnovare, questo sì".