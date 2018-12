Un rinnovo c’è stato, ma non quello con l’Inter. Wanda Nara pochi giorni fa aveva scritto un post su Twitter che aveva creato non pochi problemi. L’argentina aveva detto di essere impegnata a leggere le pagine di un nuovo contratto, la mezzanotte era già passata da un po’. Tutti hanno pensato al prolungamento con i nerazzurri, ma non era così. Anzi l’Inter si è infastidita per quel post e adesso si è scoperto che la moglie-procuratrice del giocatore stava leggendo le pagine del rinnovo contrattuale di Icardi con la Nike, con cui l’argentino si è legato a vita.

Il rinnovo di Icardi con la Nike

Sui social Maurito e Wanda hanno annunciato il rinnovo con la casa americana che punta tantissimo sull’argentino, che è una delle stelle di oggi del calcio mondiale e che è destinato a essere una stella pure in futuro. Wanda Nara ha scritto ‘RINNOVO’ in una stories su Instagram mentre ritornava da Londra. Il bomber invece su Twitter ha postato una foto in cui lo si vede salire su un jet privato, con una felpa della Nike e ha dedicato anche un hashtag alla casa a stelle e strisce. Si sa poco delle cifre, ma è stata resa nota la scadenza, quella precedente era prossima, perché era datata 2019. Icardi ha prolungato il contratto di 9 anni.

in foto: Wanda Nara ha annunciato il rinnovo con la Nike di Icardi in una stories.

La trattativa per il rinnovo con l’Inter di Icardi

Wanda Nara di ritorno dall’Inghilterra è andata direttamente negli studi Mediaset e ha partecipato al programma di Italia 1 ‘Tiki Taka’ dove ha parlato della trattativa per il rinnovo del marito, che però al momento non c’è. L’Inter non ha ancora voluto imbastire una trattativa né ha deciso di convocare per una chiacchierata Wanda che, sempre in tv, ha dichiarato che è tutto in alto mare e ha ribadito che l’Inter è la priorità del venticinquenne attaccante, che in passato rifiutò pure la Juventus: “L’Inter voleva cederlo alla Juventus, ma lui ama i colori nerazzurri e ha detto di no”.