La decisione della procura nazionale antidoping, che ha archiviato il caso di Stefan de Vrij, è una bella notizia non soltanto per la Lazio ma anche per l'Inter. Il difensore olandese, che era stato ascoltato a causa di un'irregolarità durante il test svolto dopo la partita contro l'Hellas Verona del 19 febbraio, è stato scagionato dagli ispettori della Nado e non sarà dunque squalificato o sanzionato in alcun modo.

Se Simone Inzaghi sorride di fronte alla positiva conclusione della vicenda, anche in casa nerazzurra si brinda alla decisione della procura in vista della più che probabile firma dell'olandese con il club di Suning. Il 26enne ex Feyenoord, che in estate andrà a scadenza di contratto con la società di Claudio Lotito, sarà dunque libero di accettare e sottoscrivere il suo nuovo contratto con l'Inter nelle prossime settimane.

Manca solo l'ufficialità

Per Walter Sabatini e Piero Ausilio si tratta ovviamente di un grande colpo di mercato, dato che il forte difensore "orange" arriverà a Milano a parametro zero e andrà ad irrobustire il pacchetto difensivo di Luciano Spalletti, che può già contare su due centrali di assoluto livello come Miranda e Skriniar. Il caso doping aveva frenato firme e annunci, ma nei prossimi giorni le due parti passeranno dunque alla fase finale della trattativa e nel corso delle prossime settimane potrebbe arrivare l'ufficialità.

La SEG, l'agenzia che segue de Vrij, ha avuto un ruolo fondamentale nell'accordo e ha in pratica già trovato l'intesa con la dirigenza milanese. Stefan de Vrij si legherà all'Inter per i prossimi cinque anni e vedrà il suo attuale ingaggio biancoceleste salire fino a 3,5 milioni di euro, ai quali andranno anche sommati gli eventuali bonus. Dopo un tira e molla durato mesi, de Vrij si è dunque deciso e ha scelto di traslocare all'ombra della Madonnina.