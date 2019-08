Si lavora su più fronti in casa Inter. Perisic e Icardi sono sul mercato, Marotta farà un ultimo tentativo per Lukaklu prima di velocizzare la trattativa per Dzeko, e cercherà un’altra punta se il belga dirà di no, o passerà alla Juventus. Ma si pensa anche già alla lista Champions, che dovrà essere consegnata entro i primi giorni di settembre. L’Inter è fuori dal settlement agreement, potrà avere 25 giocatori in lista, ma qualche paletto c’è.

La lista Champions dell’Inter

L’Inter in questa stagione potrà inserire nella lista Champions 25 giocatori, non è stato così l’anno scorso quando era stata costretta a depennare i nomi di Dalbert, Gagliardini e Joao Mario. Potevano essere inseriti solo 21 giocatori, e uno del settore giovanile (fu scelto il portiere Di Gennaro). Conte avrà più libertà rispetto a Spalletti e tutte le esclusioni saranno di natura tecnica. In questo momento, non considerando i giovani Agoume e Sebastiano Esposito, che fanno parte della Primavera e dunque entreranno nella lista B, l’Inter ha in rosa 25 giocatori, escludendo Longo e Puscas che sono in uscita.

Icardi, Perisic, le cessioni e i bomber da acquistare sul mercato

I paletti ci sono: servono in rosa quattro calciatori cresciuti nel vivaio e quattro cresciuti nella federazione d’appartenenza. Dunque l’Inter deve inserire 21 giocatori più quattro ragazzi del vivaio, uno di questi sarà Dimarco. La rosa comunque va sfoltita perché ci sono degli elementi da tagliare, almeno tre e ulteriori due se arriveranno Dzeko e un’altra punta (forse Lukaku). Sul mercato ci sono Icardi e Perisic, ma anche altri tre giocatori o saranno ceduti o verranno nuovamente depennati. Dovesse rimanere Mauro Icardi invece sarebbe comunque inserito nella lista dei 25 per la Serie A. I dirigenti non vogliono mettersi in una posizione complicata in caso di battaglia legale.