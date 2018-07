Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura di Andres Iniesta con la Spagna: dopo l'addio al Barcellona, il centrocampista originario di Fuentealbilla non vestirà più la camiseta delle Furie Rosse ma l'epilogo della sua esperienza con la sua nazionale se lo immaginava molto diverso. Nessuno si aspettava che la Roja avrebbe perso ai rigori contro la Russia e sarebbe stata eliminata agli ottavi di finale del Mondiale 2018 che, secondo i pronostici iniziali, avrebbe dovuto regalare ben altre soddisfazioni. Il numero 8, dopo 133 partite e 3 titoli vinti (due Europei e una Coppa del Mondo), ha affrontato la situazione con il suo consueto stile e nela mixed zone dopo la partita ha dichiarato:

È stata la mia ultima partita con la nazionale. Purtroppo non è stato l'addio sperato, me ne vado con un sapore amaro e difficile da mandare già. Ma il calcio è fatto anche di queste delusioni. È un momento difficile e siamo affranti per non essere stati all'altezza della situazione. Ma a livello individuale si chiude una tappa comunque meravigliosa.

Iniesta ha voluto salutare i suoi tifosi e quelli della Spagna con una lunga lettera che ha pubblicato attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter:

Ciao a tutti,

sono passati 14 anni dalla prima volta che ho indossato la maglia della nostra nazionale, avevo 15 anni e non dimenticherò mai quel momento. Era il sogno della mia vita poter difendere i colori del mio paese. È molto speciale, non solo un sogno ma una responsabilità. Durante tutti questi anni ero cosciente di ciò che significava e ho dato il massimo per farvi sentire orgogliosi. Credo di aver avuto di poter vivere una delle stagioni migliori del calcio spagnolo, con una generazione di calciatori che sono stati e sono eccezionali. Abbiamo raggiunto grandi traguardi, quelli che si sognano da bambini, ma allo stesso momento ci sono state situazioni difficili da superare. Grazie a tutti per avermi aiutato a diventare un compagno e un calciatore migliore. È stato un orgoglio condividere con voi questi anni.

Adesso è il momento di fare un passo di lato. Non è stata una decisione semplice e ci sono voluti diversi mesi per essere sicuri. La voglia di continuare è sempre tanta ma mi sono sempre detto di voler fare il meglio per la seleccìon. Il futuro è appassionante, con un gruppo di calciatori che sono incredibili e che a partire da adesso avranno un tifoso che li appoggerà in maniera incondizionata. Non ho nessun dubbio sul fatto che quello che arriverà sarà meraviglioso e che si raggiungeranno grandi traguardi. C'è un gruppo impressionante.

[…] A tutti voi tifosi dico grazie mille per il vostro appoggio. Sempre con la Roja!

Infine vorrei ringraziare la mia famiglia: grazie per il vostro appoggio e per essere stati sempre al mio fianco. Continueremo a sognare.

Un abbraccio speciale,

Andres Iniesta.