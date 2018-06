La storia del tifoso sfortunato, che perde circa 6 mila euro di vincita alle scommesse per il tocco di Reus su gol di Kroos, è nulla rispetto alla storia del tifoso smemorato che dall'Inghilterra era partito alla volta della Russia per assistere alla gara tra i Tre Leoni e Panama. Peccato che il signor Douglas Moreton di Bristol (è il nome del signore protagonista della incredibile vicenda), dopo aver percorso oltre 3 mila chilometri abbia rischiato di non entrare allo stadio di Novgorod perché aveva dimenticato il biglietto a casa.

Sì, a casa. Era partito convinto di averlo con sé, lo aveva lasciato nel cassetto della scrivania. Gli è venuto un colpo quando si è accorto che "l'ho perso? me l'hanno rubato? Oddio, dove l'ho messo? No… l'ho dimenticato". Benny Hill o Mister Bean – fate voi – non avrebbero saputo fare meglio. A correre in suo aiuto è arrivato un angelo custode: Dan Howells, cronista per ITV, rete tv britannica, incontra il tifoso smemorato e lancia un appello sui social network (con tanto di foto) perché qualcuno di buon cuore lo aiuti a trovare un ticket d'ingresso.

Questo è Douglas. Ci siamo appena imbattuti in lui vicino allo stadio e si è reso conto di aver lasciato il biglietto per la partita nel cassetto di casa a Bristol. Se qualcuno potesse aiutarci a trovarne uno, fatemelo sapere.

Sarà vero oppure è uno scherzo ben congegnato, una clamorosa trovata pubblicitaria? Qualcuno in Rete un pensiero del genere lo ha fatto… A fare il miracolo e a correre in aiuto del signore di Bristol è stata una compagnia di viaggio, Sport Options. Poi però leggi il seguito della storia suo tabloid (The Sun in particolare) e sembra quasi di leggere il copione di una gag. Trovato il biglietto, a smarrirsi è il signor Douglas che con sé non ha nemmeno un telefonino per essere rintracciato… Il giornalista fa partire un altro appello sui social network corredato da foto della persona in questione nella speranza che qualcuno lo trovi. Non c'è che dire, come