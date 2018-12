Lo avevano cantato allo stadio San Paolo nella gara di andata vinta dal Napoli 1-0 nel finale. I tifosi del Liverpool hanno intonato la versione tutta in Reds di ‘Un giorno all'improvviso' anche ad Anfield Road. Prima la storica You'll never walk alone che ha fatto da corredo suggestivo all'ingresso delle squadre in campo e quasi ha coperto anche l'inno della Champions, poi spazio alla canzone dei Righeira (L'estate sta finendo) che è stata rispolverata dai sostenitori partenopei, da quelli dell'Atletico Madrid e infine dai supporter della Kop (la Curva dove ha sede la parte più calda della tifoseria del Merseyside)

"Un giorno all'improvviso m'innamorai di te… il cuore mi batteva non chiedermi perché", è il coro che ha accompagnato le prodezze di Gonzalo Higuain (nell'anno del record di reti prima del trasferimento alla Juventus) e gli anni di Maurizio Sarri, il coro che ha fatto proseliti in tutta Europa volando anche al di là della Manica. Ad Anfield aveva fatto capolino già nella scorsa stagione e in occasione della trasferta di Roma per la semifinale di Champions i tifosi inglesi in trasferta lo avevano intonato nelle strade della Capitale. Cosa cantano nella versione inglese i sostenitori del Liverpool? "Abbiamo conquistato l'Europa e mai ci fermeremo da Parigi alla Turchia…" fino a menzionare due icone della storia sportiva Reds, Bob Paisley e Bill Shankly.

Il testo della versione inglese di ‘Un giorno all'improvviso'

We conquered all of Europe

and we will never stop

from Paris onto Turkey

we've won the f***ng lot

Bob Paisley and Bill Shankly

the fields of Anfield Road

we are the supporters

we come from Liverpool

La traduzione in italiano

Abbiamo conquistato l'Europa

e mai ci fermeremo

da Parigi alla Turchia

abbiamo vinto un sacco

Bob Paisley e Bill Shankly

i campi di Anfield Road

noi siamo i supporters

veniamo da Liverpool