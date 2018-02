Belle, sexy e passionali. Le wags stanno diventando sempre più protagoniste nel mondo del calcio e lo dimostra il grande successo che riscuotono ogni giorno sui social network, specie su Instagram, dove si divertono a postare foto di se stesse in qualunque momento e con dei vestiti (o senza) che lasciano poco spazio all’immaginazione. Ma per mantenersi sempre così in forma, qual è il loro segreto? Semplice, una vita sana, fatta di alimentazione corretta, allenamenti in palestra e anche qualche ritocchino di chirurgia estetica che non manca mai.

Infatti, soprattutto la nostra Serie A, attraverso dichiarazioni spontanee delle dirette interessate, è venuta a conoscenza delle tante wags del campionato italiano che hanno deciso di rifarsi una parte del corpo per piacersi di più e per piacere maggiormente ai loro uomini. Certo, non mancano anche le wags straniere famosissime proprio per il proprio esagerato uso della chirurgia estetica che mettono in bella mostra, anche loro, sui vari canali social personali. E allora andiamone a scoprire 5, di cui alcune davvero hot.

Favorevole alla chirurgia estetica la Persico.

Protagonista assoluta sui social network, al centro del progetto de ‘Le Capitane’, il programma condotto da lei proprio sul mondo delle wags e ovviamente fidanzata con uno dei protagonisti della nostra Serie A. Stiamo parlando di Michela Persico, la bionda tutta curve che ha fatto impazzire Rugani fin dal primo momento. L’ex giornalista di Mediaset Sport non ha mai nascosto il suo fisico da paura su Instagram e in tv raccontando anche particolari importanti riguardanti proprio il rapporto con il suo corpo.

La Persico ha risposto infatti a domande piuttosto scottanti: “Il sesso prima della partita? Favorevole. Mica gioco io. Se sognavo di mettermi insieme a un calciatore? No, ma è successo. E a quel punto ha parlato di chirurgia estetica dicendosi assolutamente favorevole a questa pratica ed evidenziando come lei stessa si sia rifatta il seno. E in effetti le sue foto mettono in evidenza spesso queste scollature che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Jessica e il seno rifatto per una scelta personale.

Video divertenti con il suo Ciro, fotografie hot che mettono in evidenza di continuo il suo splendido fisico scolpito e una simpatia disarmante che l’ha fatta apprezzare da tutto il movimento calcistico. Stiamo parlando di Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, che da modella qual è, non si nega mai ad uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione e si è consacrata come una delle wags di Serie A più sexy del campionato italiano.

Anche per lei però, il segreto del fisico perfetto, oltre al tanto esercizio fisico in palestra, nasconde un piccolo particolare. Anche la stessa Jessica, così come la Persico, si è detta favorevole alla chirurgia estetica dichiarando che lei stessa, per esempio, dopo due figli ha deciso di rifarsi il seno. Certo, una decisione che non fa un piega, ma c’è da dire che la bella Jessica ha anche altro di cui andare fiera in un corpo che per il resto è tutto al naturale.

Lemina si gode la sua bella Fanny.

Mario Balotelli ormai è solo un lontano ricordo di una delle più intense storie d’amore più intense vissute dalla bella modella. Ma adesso nella sua vita c’è un altro Mario che è entrato nel suo cuore e sui social appare più felice che mai con il suo nuovo boyfriend. Stiamo parlando di quel Lemina che è stato anche alla Juventus ma che ora, al Southampton, oltre a vivere una nuova esperienza calcistica, sta dividendo la sua vita proprio con la bella Fanny Neguesha. Lei, felicissima sui social, non smette un attimo di far impazzire gli utenti di Instagram con foto a dir poco pazzescche in cui mette in mostra il suo fisico formoso davvero straordinario.

Ma anche per lei, oltre alle tante qualità fisiche al naturale di cui può andare fiera, Fanny, in una recente intervista ha parlato proprio del suo fisico analizzando il tema della chirurgia estetica ammettendo: “La mia bellezza? Tutta naturale, è genetica. Mi sono rifatta solo il seno, niente di più”. Certo, le sue foto in effetti lasciavano qualche dubbio sul fatto che fosse tutto frutto di madre natura. Ma per il resto, soprattutto il suo lato b, la bella Fanny garantisce che sia tutto naturale.

Un regalo per il suo Iker.

Era il 2010 e per festeggiare un anno di fidanzamento la bella telecronista spagnola Sara Carbonero oggi moglie del portiere del Porto ex Real Madrid Iker Casillas si è fatta un regalo, ossia si fece un seno nuovo. La fidanzatina di Spagna come fu sopranominata durante i Mondiali in Sudafrica, decise che per migliorare la sua immagine aveva bisogno di un decolté rinnovato. Una cosa non troppo appariscente, ma solo un riempimento di una taglia per non sfigurare la silhouette della giornalista spagnola.

Il dono viene subito dopo un periodo di lieve crisi della coppia quando alcuni giornali scandalistici avevano messo in giro la voce di un tradimento di Casillas con Lara Salazar, prontamente smentito da entrambe le parti. La bella Sara, ancora oggi, è una delle wags più apprezzate in Europa e oltre al suo seno rifatto, a colpire lo stesso Iker ma anche i tanti ammiratori sono stati da sempre i suoi occhi e specialmente un fisico a dir poco pazzesco.

Una ‘sesta’ esplosiva per Alice.

Non ci sarebbe bisogno nemmeno di una conferma per capire che Alice Goodwin, ovvero la "sesta" più sexy del Regno Unito si sia rifatta il seno. Quel sesta ovviamente non si riferisce al posto in una eventuale classifica di bellezza, ma semplicemente si riferisce alla taglia del reggiseno della splendida bruna che ha prima stregato Cristiano Ronaldo e poi si è felicemente accasata con il calciatore giamaicano Jermaine Pennant. Modella di lingerie, fisico da urlo, la brunetta nata nel 1985, già "maggiorata" ha deciso di aumentare ancor di più le dimensioni del suo seno mozzafiato, entrando prepotentemente nei sogni di tutti i maschi inglesi e non solo.

I cultori del tutto naturale si lamenteranno del seno rifatto (nel 2009) ma poco importa se il risultato esplosivo è quello che si vede sui social in foto che vedono la bella Alice mostrare felice il suo corpo. Ultimamente, con il suo compagno Pennant, la 32enne star del cinema a luci rosse, si è cimentata anche in un sensuale siparietto hot sul web.