Ci hanno abituato sui social a simpatici siparietti che hanno conquistato gli appassionati di calcio e non solo. Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena con il loro profilo condiviso su Instagram hanno regalato in passato scenette memorabili, confermando la loro sintonia. All'improvviso però è arrivato il fulmine (social) a ciel sereno. Già perché il bomber della Lazio e sua moglie hanno separato il loro account.

Ciro e Jessica, account separati su Instagram.

In primis Ciro e Jessica Immobile avevano un profilo condiviso che veniva utilizzato per raccontare sia le giornate della coppia, sia le imprese del centravanti protagonista di una stagione eccezionale con la Lazio. All'improvviso però i due hanno deciso di creare due profili separati. Un account per Ciro Immobile e uno per Jessica Malena che hanno già ottenuto in poche ore rispettivamente 113mila e 330mila followers. Entrambi però hanno deciso di condividere lo stesso post, ovvero una foto di coppia accompagnata dalle parole: "Saremo un due che non si può dividere con niente"

Ma perché Ciro e Jessica Immobile hanno diviso l'account condiviso.

Ma perché Ciro e Jessica Immobile hanno diviso l'account condiviso? Alla base ci sarebbero dei motivi legati a motivi di sponsorizzazione come rivelato dalla signora Immobile in una stories su Instagram: "Ragazzi mi avete scritto in non so quanti. Mi fa davvero piacere che siate così affezionati alla nostra coppia! Diciamo che è stato un colpo anche per noi, visto che siamo abituati a dividere tutto. Però per gli sponsor di Ciro abbiamo dovuto optare per questa “separazione”. Per i pochi acidelli che pensano che io mi sia tenuta il profilo, significa che non seguivano la pagina visto che la pagina era gestita solamente da me".