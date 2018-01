Ciro Immobile è sulla spiaggia, a un passo dalle acque cristalline del mare delle Isole Maldive. In quell'angolo di paradiso, lontano dai clamori del campionato italiano e dal battage mediatico che fa da corredo accessorio, è assieme alla moglie Jessica e alle figlie (Michela e Georgia) a godere un po' di meritato riposo, a ricaricare le batterie dopo una prima parte di stagione in apnea – per i ritmi imposti dal calendario -, con qualche luce (è in cima alla classifica cannonieri della Serie A) e qualche ombra (il rammarico per la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018 con la Nazionale).

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha raccolto alcuni momenti della vacanza, attimi di vita familiare che – anche se non è nelle sue intenzioni fare paragoni – tracciano un identikit differente rispetto a Mauro Icardi, l'attaccante dell'Inter che contende alla punta di Torre Annunziata lo scettro di cannoniere. Anche l'argentino è alle Maldive in compagnia della moglie/agente, Wanda Nara, e fa parlare di sé per lo scatto che lo immortala nudo, steso al sole e con le parti intime coperte solo da un cappellino.

A post shared by ciroejessicaimmobile (@ciroejessicaimmobile) on Jan 8, 2018 at 11:41am PST

Il cuore sulla sabbia, la dedica alla sua Jessica. Immobile no, traccia un cuore con il tallone a riva e lo dedica alla sua Jessica, passeggia con le bimbe al tramonto lungo il mare, stringe in un tenero abbraccio la consorte, gioca con le figliolette in quella piscina sospesa tra il mare smeraldo e il cielo tempestato d'azzurro. Un bomber tutto campo e famiglia, diverso rispetto al cliché del calciatore che non deve chiedere mai, belloccio e sciupafemmine.

La storia d'amore tra Ciro e sua moglie Jessica è iniziata molti anni fa. I due si sono conobbero ai tempi del Pescara, quando Immobile era un ‘cristallo di boemia' che Zeman trasformò in un diamante assieme a Insigne e a Verratti. L’incontro avvenne a Bucchianico, dove lei viveva assieme a sua madre e suo padre, postino del paese. Cupido scoccò la fatidica freccia e da allora sono nate due figlie. Oggi Ciro e Jessica sono indivisibili e rappresentano una delle coppie più solide del calcio italiano. Così raccontano le foto e le dediche che la coppia si scambia. "Ed è sempre come la prima volta, io e te" oppure "avere tutto sia avere qualcuno di speciale con cui dividerlo".